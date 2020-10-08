日盛盤後｜季線若站穩有機會再度叩關萬三

國慶連假在即，週四台股開高震盪，最高點12,887點離萬三更進一步，最低點12,818點守穩5日線（12,680點）、10日線（12,541點）、月線（12,659點）、季線（12,638點）、年線（11,598點）及半年線（11,929點），終場指數上漲140.82點，漲幅1.10%，收在最高點12,887.19點，成交金額為2,096.56億元，大於5日均量（1,655億元）及20日均量（1,855億元）。三大法人合計買超195.02億元：外資買超177.76億元、投信買超9.52億元、自營商買超7.75億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利於多頭氣勢延續。

均線：支撐為12,500點至12,600點，壓力為13,031點附近。

技術指標：KD開口向上，9日K值（79）逼近超買區，短線偏多但提防拉回。

櫃買指數漲幅0.46%，收在164.96點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為160點附近，壓力為170點左右，KD技術指標開口向上，9日K值（70）大於50，短線偏多。。

我們認為台股近期偏多整理，台股選股方向可留意9月營收優、第三季財報佳、5G、半導體、綠能、運動風、運輸/原物料、內需、生技/防疫等。

觀盤重點：半導體、蘋概、PCB、5G、綠能、車用為短線盤面主流

半導體：2330台積電成國際戰略公司，中芯國際受美國制裁，晶圓代工2303聯電、5347世界先進產能滿載，價格蠢蠢欲動，也帶動廠務、設備、檢測2404漢唐、6196帆宣、3413京鼎、3131弘塑、6187萬潤等將因先進製程而迎來商機。美國若發布中芯禁令可能造成NOR Flash缺貨，2337旺宏及2344華邦電可受惠於轉單效應。IC設計指標股包括2454聯發科、3034聯詠、6679鈺太、2458義隆電、6533晶心科、6415矽力-KY等。

蘋概：APPLE新產品陸續推出，3008大立光、2317鴻海、2474可成、3376新日興等可留意。

PCB：ABF基板5G需求長線看好，相關公司如3037欣興、3189景碩、8046南電等將受惠。

5G：全球拚5G商轉，4904遠傳入股3682亞太電，電信業競合遊戲才正開始，相關個股如PA在5G時代用量將增加，3105穩懋、2455全新、8086宏捷科等營運回升，散熱6230超眾、3324雙鴻、3338泰碩、3017奇鋐、3653健策等也因5G而受惠，5G相關通訊元件6271同欣電、3152璟德2020年迎新商機。

綠能：政府大力扶持綠能產業，離岸風電相關如3708上緯投控、1589永冠-KY、9958世紀鋼、3023信邦等長及太陽能相關的6244茂迪、6443元晶、5871中租-KY等可觀察。

車用：Tesla第三季出貨量創高，國內供應鏈如3665貿聯-KY、1536和大、4551智伸科、6288聯嘉、8349恒燿、8183精星、2360致茂等長線將相對受惠。

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