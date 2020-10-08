日盛盤前｜台股短線多方有利

美國總統態度轉彎，呼籲國會立即通過航空業和小型企業的紓困案，再度激勵華爾街，終場美股四大指數呈現上漲，漲跌幅介於+1.74%至+2.09%，其中那費半指數最為強勢，台積電ADR上漲57%，聯電ADR上漲7.39%。

量價及技術面：

量能：量縮上漲，後續上漲須補量，下跌須量縮。 均線：下檔支撐為10日線(約12,517點)附近，上檔壓力為12,900點附近。 技術指標：日KD向上開口擴大，短線對多方有利。

櫃買指數下跌13%，收在164.21點。短線支撐為158點附近，壓力為168點附近。

觀盤重點：

美國總統對於紓困案反反覆覆，美股選前可能再度動盪，由於台股本周有國慶長假效應，我們認為短線上行情成交量不易放大，預期指數維持在季線附近震盪，另外由於盤面類股及個股輪動快速，操作上建議選股不選市，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待國慶長假後，拉回量縮止穩再增加持股。選股方向可留意晶圓代工、新蘋概、生技、風電、運動風、二線塑化。

蘋果公司宣布，將於美國時間13日上午10時舉行線上新品發表會。根據邀請函上「Hi，Speed」（嗨，速度）的標語字樣，市場預料將發表網速更快的5G iPhone新機，2317鴻海、3008大立光、4938和碩等相關供應鏈集中火力趕出貨，挹注第4季營運可期。

被動元件雙雄2327國巨、2492華新科昨（7）日公布9月營收同步報喜，並看好本季營運。2327國巨訂單湧進，產能利用率衝上八成，9月合併營收達6億元，改寫24個月來新高，月增約5%，前九月營收已超越去年總營收；2492華新科9月合併營收35.6億元，為22個月來最佳，月增4.5%。

南韓媒體報導，三星晶圓代工接單再傳捷報，拿下手機晶片龍頭高通將在年底發表的5G晶片「驍龍750」代工訂單。高通是2330台積電重要客戶，其新5G晶片轉投三星懷抱，業界認為，主因2330台積電先進製程產能吃緊的訂單外溢效應，讓三星撿到高通大單。

IC設計廠5471松翰在新冠肺炎疫情效應下，醫療相關微控制器（MCU）及影像控制IC等產品出貨持續暢旺，使9月合併營收相較2019年同期翻倍成長至69億元，並改寫單月歷史新高，累計第三季合併營收達15.30億元，同步刷新單季新高數字。

遊戲股王3293鈊象結算9月營收新台幣6億元，月增3.5%、年增53.6%，再度創下單月歷史新高，已連續3個月單月營收站穩7億元大關，表現搶眼。

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