日盛盤後｜台股指數季線附近震盪

美國總統川普喊停紓困案，美股聞訊重挫，不過亞股普遍相對強勢，台股加權指數周三以低盤開出，不過在權值股走高帶動下，指數一路震盪走高呈現收漲，但成交量再度量縮，OTC指數走勢則相對集中市場來的弱勢。盤面資金聚焦MOSFET、記憶體及橡膠族群，終場指數上漲42.14點，漲幅0.33%，收在12,746.37點，成交金額為1,636.97億元。三大法人合計買超80.07億元：外資買超58.01億元、投信買超4.83億元、自營商買超17.23億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：量縮上漲，後續上漲須補量，下跌須量縮。

均線：下檔支撐為10日線（約12,517點）附近，上檔壓力為12,900點附近。

技術指標：日KD向上開口擴大，短線對多方有利。

櫃買指數下跌0.13%，收在164.21點。短線支撐為158點附近，壓力為168點附近。

台股選股方向可留意晶圓代工、新蘋概、生技、風電、運動風、二線塑化。

觀盤重點：類股輪動快速，選股不選市

MOSFET：受惠於疫情帶來的居家辦公、遠端教育熱潮，掀起PC、筆電及Chromebook拉貨潮，金氧半場效電晶體（MOSFET）產品出貨暢旺，營運提前進入傳統旺季水準，8261富鼎9月營收3.12億元，月增17.8%，年增63.5%，周三股價率先攻上漲停，相關族群6435大中同樣攻上漲停，3317尼克森及5299杰力 股價大漲。

記憶體：2408南亞科公布9月營收55.47億元，月增13.88%、年增10.9%，優於法人預期，周三股價出現強勢上漲，也帶動相關族群2337旺宏、2344華邦電股價呈現反彈上漲，因伺服器需求不及上半年，整體DRAM需求相對保守，至於第四季展望仍將待2408南亞科12日法說會說明。

風電：3708上緯投控公布9月營收11.16億元，月增9.89%、年增96.91%，續創歷史新高，股價連續兩天上漲，也帶動相關族群1589永冠-KY股價站上季線。

操作建議

美國總統意外喊停紓困案，造成美股再度動盪，由於台股本周有國慶長假效應，我們認為短線上行情成交量不易放大，預期指數維持在季線附近震盪，另外由於盤面類股及個股輪動快速，操作上建議選股不選市，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回量縮止穩後再增加持股。

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