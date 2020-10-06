美國9月ISM非製造業PMI報8，優於預期，且傳出美國總統病情好轉，加上新一輪刺激法案通過的可能性大增，激勵美股四大指數走揚，漲幅介於1.68至3.35%。指標股蘋果、AMD、Nvidia、應材漲逾3%，台積電ADR、聯電ADR漲逾4%。

台股目前在5日線(12,445點)、10日線(12,539點)之上，但未能重返月線(12,638點)之上，最終上漲67點，漲幅0.26%，收在12,548.28點，成交金額為1,483.47億元。三大法人合計買超21.13億元，外資買超3.15億元、投信賣超1.46億元、自營商買超19.44億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價漲量平，結構不利盤勢，後勢仍需量價得宜，方對盤勢有利。 均線：需重返月線(約12,638點)附近方能轉強。 技術指標：KD交叉向上，K值低於50，短線反彈格局。

櫃買指數漲幅48%，收在162.83點，同步加權指數上漲。支撐為約160點附近，壓力為166點附近，KD黃金交叉，短線反彈格局。

觀盤重點：

指數上檔月線壓力未能突破，後勢若突破才能轉強，資金比重方可調升至6成以上，在此之前操作仍慎防持股過高之風險，建議比重不宜超過5成，短線台股選股方向可留意半導體、5G相關、車用、內需、NB/伺服器、高殖利率等。

3008大立光9月合併營收25億元，連二個月站穩50億元關卡，單月營收月增2％，展望10月拉貨動能，大立光也低調表示，可能「與9月差不多」，大立光即將於10月8日舉行法說會，後勢展望為法說會的重要觀測點。

電子零組件廠商信邦（3023）5日公布九月營收53億元，首次單月營收突破20億創新高，月增4.72％、年增20.19％；第三季合併營收59.23億元，季增10.85％、年增15.77％；累計前三季合併營收157.79億元，年成長12.22％。

受惠大陸十一長假、雙11提前拉貨，工紙大廠榮成（1909）提早迎旺季，5日公布9月營收9億元、年增4.65％，今年來單月營收首破40億元大關，且年增率首度翻正、重回成長軌道，累計前三季營收285.44億元，年減幅收斂為18.44％，自結稅前利益4.1億元，合併稅前每股盈餘為0.34元。

IC設計服務廠創意電子（3443）下半年營運動能轉強，5日公告9月合併營收08億元為單月營收歷史次高，第三季合併營收35.29億元為7季度來新高。創意第三季營收明顯衝高，主要受惠於委託設計（NRE）認列營收較上季成長逾1.6倍。

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