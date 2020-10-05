日盛盤後｜台股指數上檔月線承壓

台股目前在5日線（12,445點）、10日線（12,539點）之上，但未能重返月線（12,638點）之上，最終上漲32.67點，漲幅0.26％，收在12,548.28點，成交金額為1,483.47億元。三大法人合計買超21.13億元，外資買超3.15億元、投信賣超1.46億元、自營商買超19.44億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價漲量平，結構不利盤勢，後勢仍需量價得宜，方對盤勢有利。

均線：需重返月線（約12,638點）附近方能轉強。

技術指標： KD交叉向上，K值低於50，短線反彈格局。

櫃買指數漲幅0.48%，收在162.83點，同步加權指數上漲。支撐為約160點附近，壓力為166點附近，KD黃金交叉，短線反彈格局。

指數上檔月線壓力未能突破，後勢若突破才能轉強，資金比重方可調升至6成以上，在此之前操作仍慎防持股過高之風險，建議比重不宜超過5成，短線台股選股方向可留意半導體、5G相關、車用、內需、NB/伺服器、高殖利率等。

觀盤重點：生技／防疫、海運、塑化、半導體設備等強勢

生技／防疫：中秋佳節期間美國總統確診新冠肺炎，疫情再起帶動概念股如6504南六、1325恆大、1762中化生、4142國光生、1760寶齡富錦、6582申豐等股價揚升。

海運：需求量增，10月2日BDI指數漲逾8%，漲至今年新高，使得海運族群如2603長榮、2606裕民、2605新興、2609陽明等表現亮眼。

塑化：塑化產業供需逐漸趨緊，市況持穩可期，相關個股如1301台塑、1304台聚、1312國喬、1310台苯、1309台達化等可望迎接谷底回升。

半導體設備：隨先進製程滲透提升，半導體設備商可望受惠，營運備受市場期待，相關個股如6196帆宣、6187萬潤、3680家登、3583辛耘等股價走強。

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