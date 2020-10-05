宏遠盤前|秋節前壓抑 有利秋節後台股表現

川普染疫，美股短線添變數

美股從9/2最高點往下修正3週，反應8月超漲後回跌、拜登當選對金融市場不利、川普宣稱選輸也不會和平轉交政權等負面影響，所幸9月25日美國 會提出新的紓困法案，激勵美股跌深反彈，美股反彈5天。但10月2日因川普 及第一夫人感染新冠疫情，美股嚇跌，其中費半指數及那斯達克指數大跌3.08%及 2.22%最大，反應股價漲多後的震盪及衝擊。但因美國總統代理人制度完善，且非在戰事及國家危急之際，不受總統生病影響，甚至如同眾議院院長裴洛西所言，或將使陷入談判僵局的新一輪財政刺激方案出現轉機，且川普染疫話題將在近期獲得新聞主導權，或許有利川普獲得同情票，但股市投資以個股基本面及未來前景好壞才是主要決定關鍵。近期美股多少會受川普復原情況對投資人心理層面產生影響，如果川普復原情況良好，或將對川普選情加分(把自己塑造成抗疫英雄)，有利於美股；如果川普復原不佳，不利於川普連任，也可能使得投資人害怕新冠疫情再起的恐懼，不利於股市。

綜觀以往美股在大選前一個月可能小幅下跌，反應選前漲多回跌及投資人觀望氣氛，但選前一個月美股大跌卻往往使得現任總統難以連任，在這樣情況下推論，即使川普感染新冠疫情住院治療，仍然可以遙控政府官員，博取新聞版面及同情心，全力做多拚連任。因9月美股已事先下跌一段，推論川普拚連任應會大力做多10月美股，預期美股應該仍會有行情可期。

中性角度認為：

若美股從9月3日往下修正3周，已反應過拜登當選對金融市場不利，從9月 25日反彈算起，可能反彈5天做第四週(波)反彈，如果從10月2日到下周因川普染疫而作第五週(波)下跌3~5天，或5~8天的修正(似乎剛好完成5小波段的修正)，使得10月的美股出現先蹲後跳也是可能，然後或有可能再往上漲3~5週到10月中下旬，等待總統大選出現觀望氣氛。 或是美股從9月3日往下跌，9月25日直接反彈3~5週，不畏川普染疫的影響；原因是，a.或許這幾天川普復原良好甚至出院，塑造成抗疫英雄；b.或是眾議院通過新一輪財政刺激方案，美股表現更強勢，漲到10月中下旬，再盤整。 除非發生不可抗力因素或是出現重大利空，包含川普的生命安危，大家對新冠疫情更恐慌，美股直接大跌，那就另當別論了。如以那斯達克指數為例來說，即使10月初仍有回測的可能，惟預期在美國總統大選前應該不至於大跌且跌破萬點關卡，甚至近期作完修正，仍有可能再往上 漲(創新高)或是反彈(不過新高)。

留意秋節後台股行情

美股漲多修正、兩岸緊張、中秋節變盤說，9月中下旬當周台股大跌623點，市場一片悲觀；所幸9月25日美股反彈，上周台股反彈283點，收在12,515點， 化解下探12,000點關卡。以美股在中秋節及隔天的兩天上漲，將有利於台股在中秋節後的表現；但受到上週五川普染疫使得美股回跌的影響，美 股若是下跌一些時間，如3~5天或5~8天，也會影響本周台股表現。不過，若以近幾周來台股投資氣氛保守甚至悲觀，或許該賣的人都已在近期賣出，即使川普染疫或將使美股修正，但預期中秋節後到國慶日前的賣壓應該不會太重，台股盤整的機會較高。除非有重大利空造成美股下跌，台股跟著下跌；或是川普疫情好轉及美國眾議院快速通過新一輪財政刺激方案，美股大漲，台股將跟進大漲。如果近期美股短線修正完畢後再出現上漲或反彈，如上述情境一或二的情況，台股將有機會在節慶後出現上漲；尤其外資今年至今賣超台股近7千億，屆時若因外資大舉回補台股，台股可望在節慶後出現較強的反彈行情或上漲行情。

10月美股及台股有可能先蹲後跳，不管未來是做反彈行情(不創新高)或是上漲行情(創新高)，關鍵還是選股重於選市，選對股票將比指數更重要。綜觀大盤最後一段漲到最高點，初期個股都有機會反彈，但是漲幾天後，往往因外資回補業績較佳、本益比不高、股價適度修正的權值股、產業龍頭股、業績股，墊高大盤指數反彈，甚至大盤數還可能小創新高。但此時卻可能出現基本 面趨勢往下，但股價漲太多且籌碼凌亂的股票及投機股，往下跌的情況；意即可能拉抬中大型的權值股及業績股，跌中小型股的情況。

基本面為依歸，選股重於選市

電子股跌幅深，只要美股反彈，三大法人及投資人會去搶反彈，所以電子股 敢漲敢跌；當美股下跌，尤其是費半指數及那斯達克指數下跌，電子股也會跟 著回跌。近期除中芯被美國列入黑名單，台灣半導體廠受惠且股價強勢外、NB/MB等PC相關需求強勁、面板缺貨且報價大漲、網通及太陽能等景氣較佳，蘋果手機拉貨對股價基期低的相關零組件廠有利，可留意台積電、聯電、微星、技嘉、友達、群創、智邦、中磊、大立光等上述產業及相關公司，至於國巨及鴻海結盟有利，股價也跌深反彈。許多IC設計公司成也華為，敗也華為，業績高峰將往下，且因可能的過度下單及庫存大增風險，股價高點恐已過且可能僅剩跌深反彈架構；但分析師卻有過度樂觀預估情況，恐需提防第四季華為供應股業績及獲利不如預期，分析師開始出現下修潮，不可過度樂觀及大意。

傳產股包含貨櫃航運、水泥、運動用品及綠電政策等景氣較佳，且因籌碼乾 淨、法人著墨少或是幾乎不研究，這樣情況下或將使得未來更有行情，說不定第四季漲幅會最大。美國零售庫存低於歷史水位，各零售商都在補各民生商品庫 存，使得貨櫃航運一櫃難求，預期貨櫃航運業景氣好到明年且今明兩年獲利將超出市場預期；近期貨櫃航運股股價被大幅殺低，或可能只是初升段修正波而已， 股價修正完畢或將走主升段行情，可留意長榮海、陽明、萬海、台驊投控。受到川普感染新冠疫情影響，對防疫及疫情檢測等個股有利，近期股價或將有表現機會，就看川普疫情嚴重與否及康復情況而定，短線可以搶短，但是風險須控管。近期鋼鐵、塑化、風電股也都上漲過，短線漲多回跌，建議仍然可以高出低進的區間操作方式來做投資；但水泥股尚未漲到，應有補漲行情可期，尤其水泥業因中國災後重建及落後進度趕工，預期第四季旺季將會更旺，台泥及亞泥今明年本益比不到10倍及8~9倍，且從以往股價從9~10月低點漲到隔年5~6月股價高點，漲幅約2~4成不等，也是不錯標的。

※本資料由宏遠投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!