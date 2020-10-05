日盛盤前｜台股回檔量縮 有利秋節後盤勢回穩

上週五(10/2)因美國總統確診消息掀起市場震盪，加上美國9月非農就業數據不如預期，終場美股四大指數呈現下跌。中秋節期間，美國四大指數累積漲跌幅：道瓊指數+0.84%，標普500 +0.39%，那斯達克指數-0.09%，費半指數-0.95%。另外台積電ADR+0.36%，聯電ADR +1.69%。

量價及技術面：

量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利盤勢回穩。 均線：下檔支撐為前低(約12,149點)附近，上檔壓力為12,700點附近。 技術指標：KD開口閉合，9日K值（35）小於50，反彈有機會持續。

櫃買指數上漲95%，收在162.05點。短線支撐為155點附近，壓力為165點附近。

觀盤重點：

台股在節前季底最後交易日在法人作帳拉抬下，指數呈現上漲但收盤仍在季線之下。展望10月行情，我們認為在美國總統確診及美國選舉變數且兩岸關係緊張，加上尚有國慶連續長假因素，不利指數再持續強勢挑戰新高，但下檔因匯率及資金因素仍有一定支撐買盤，預期維持區間震盪，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回量縮止穩後再增加持股。選股方向可留意5G、晶圓代工、新蘋概、二線塑化、生技、風電、運動風。

蘋果新iPhone 10月中旬問世倒數，積極下單2330台積電，儲備新機搭載的最新A14處理器。供應鏈傳出，2330台積電5奈米產能中，已有三分之二、總量約18萬片被蘋果包下，加上超微、高通、2454聯發科等大客戶卡位產能，2330台積電5奈米提前滿載，本季單月營收創新高可期。

蘋果Apple Watch Series 6搶搭防疫商機，其首度採用的血氧濃度感測器讓蘋果新款智慧手表能在極短的時間內偵測血氧狀況，深受消費者青睞。2340光磊是促成蘋果Apple Watch Series 6具備這項重大新功能的重要零組件供應商，目前正不斷被蘋果追貨當中。

半導體晶圓代工需求夯，相關熱潮蔓延至上游關鍵材料矽晶圓。台灣半導體矽晶圓雙雄6488環球晶、3532台勝科產能滿載，營運火熱，以6488環球晶今年挑戰連續三年賺逾三個股本，刷寫台灣半導體材料業紀錄最亮眼，大股東5483中美晶母以子貴，今年獲利將翻倍成長，每股純益可望超過10元，中小尺寸半導體晶圓廠6182合晶近期在車用與功率元件應用需求轉強下，急單湧入，本季營運看俏。

受惠歐美國家解封後自行車需求大增，無論電動自行車、傳統自行車出貨量雙雙大幅成長，自行車三雄－9921巨大、9914美利達等訂單滿手、產能滿載！法人認為，自行車族群今年營收及獲利雙雙成長可期，後疫情時代，全球自行車終端市場需求依舊旺盛，明年營運成長腳步不變。

※本資料由日盛投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!