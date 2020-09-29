日盛盤後｜長假前量縮震盪 半導體吸睛

由於美股四大指數收高連動，周二台股早盤開高，盤中指數一度拉高至12571點，因台股市場長假在即與美國總統將進入辯論等不確定因素干擾，市場觀望氣氛濃厚，指數拉回平盤附近擺盪。最終加權指數收在12,467.73點，小漲4.97點，漲幅0.04%。

OTC指數開高走低，終場收在160.52點，跌幅0.19%。目前上方壓力在165整數關卡，下方支撐為半年線約155點。

加權技術面與籌碼面 ：

量能： 周二台股開高走低，收小黑十字線。

均線： 成交量再縮至1560.18億元，長假前交易較為清淡。

技術指標：KD開口向下，9日K值（24）小於50，反彈有機會持續。

法人籌碼：三大法人合計-0.94億元；外資-7.05億元、投信+2.23億元、自營商+3.88億元。

觀盤重點：半導體、被動元件吸睛

半導體：美國制裁中芯，國內半導體類股漲迎轉單，2303聯電ADR大漲17%，帶動早盤股價創16年新高。激勵相關2344華邦電、2337旺宏、5347世界先進、3016嘉晶等，早盤普遍開高。設備廠3680家登、6196帆宣走勢穩健。

被動元件：被動元件大廠2327國巨與2317鴻海宣布，將攜手策略聯盟，未來將結合雙方集團資源，國巨集團擠進蘋果供應鏈，週三雙雙開高，帶動被2492華新科、6173信昌電、2375凱美、2456奇力新等股票上漲。

傳產：指數震盪，資金移往傳產類股，航運2609陽明逆勢走高；1904正隆有APPLE包材題材，股價上漲超過2.3%。橡膠2105正新、2106建大、2108南帝尾盤收高。

操作建議

由於台股即將進入中秋與國慶連假，加上市場觀望美國總統選前辯論，預期星期三成交量仍將維持低量，操作仍須謹慎。短線焦點可布局有新品發表的蘋果供應鏈，還有中秋與國慶長假等相關受惠股。

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