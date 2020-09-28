日盛盤後｜台股5日線若能站穩將拚收復季線

週一台股開高走高震盪，最高點12,462點收復5日線（12,438點）但未收復10日線（12,656點）、月線（12,669點）、季線（12,589點），最低點12,282點守穩年線（11,558點）及半年線（11,810點），終場指數上漲229.85點，漲幅1.88%，收在12,462.76點，成交金額為1,549.94億元，小於5日均量（1,925億元）及20日均量（2,032億元），也較上週五的2,122.69億元量縮。三大法人合計買超112.43億元：外資買超100,36億元、投信買超5.02億元、自營商買超7.06億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利盤勢回穩。

均線： 支撐為12,144點至12,000點，壓力為12,600點至12,700點。

技術指標：KD開口向下，9日K值（24）小於50，反彈有機會持續。

櫃買指數漲幅1.41%，收在160.83點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為155點附近，壓力為165點左右，KD技術指標開口向下，9日K值（29）小於50，短線整理。

我們認為台股近期震盪整理，台股選股方向可留意9月營收優、第三季財報佳、5G、半導體、綠能、運動風、運輸/原物料、內需、生技／防疫等。

觀盤重點：半導體、5G、PCB、筆電、運輸、運動風、生技、原物料、風電為短線盤面主流

半導體：2330台積電成國際戰略公司，中芯國際恐受美國制裁，晶圓代工2303聯電、5347世界先進產能滿載，價格蠢蠢欲動，也帶動廠務、設備、檢測2404漢唐、6196帆宣、3413京鼎、3131弘塑、6187萬潤等將因先進製程而迎來商機。美國若發布中芯禁令可能造成NOR Flash缺貨，2337旺宏及2344華邦電可受惠於轉單效應。IC設計指標股包括2454聯發科、3034聯詠、6679鈺太、2458義隆電等。

5G：全球拚5G商轉，4904遠傳入股3682亞太電，電信業競合遊戲才正開始，相關個股如PA在5G時代用量將增加，3105穩懋、2455全新、8086宏捷科等營運回升，散熱6230超眾、3324雙鴻、3338泰碩、3017奇鋐、3653健策等也因5G而受惠，5G相關通訊元件6271同欣電、3152璟德2020年迎新商機。

PCB：ABF基板5G需求長線看好，相關公司如3037欣興、3189景碩、8046南電等將受惠。

筆電：疫情不退，AMD將推新處理器，2353宏碁、2376技嘉、2357華碩迎商機。

運輸：運價上揚，可留意貨櫃船隊2603長榮、2609陽明、散裝2612中航、2606裕民、2605新興、5608四維航、出口相關2636台驊投控、5609中菲行、船舶裝卸2613中櫃等。

運動風：運動風潮興起，可留意如健身器材1515力山、1736喬山、健身房8462柏文、製鞋9910豐泰、9904寶成、9802鈺齊-KY、9938百和、電動自行車9921巨大、9914美利達、高爾夫球8924大田等。

生技：生技為台灣產業的明日之星，可留意包括原料藥4119旭富、1762中化生、新藥4105東洋、1752南光、4162智擎、3176基亞、1760寶齡富錦、1795美時等。

原物料：原物料價格上揚，相關個股可關注如水泥、1101台泥、1102亞泥、鋼鐵2006東鋼、2015豐興、2031新光鋼、塑化1309台達化、1312國喬、1305華夏、造紙1904正隆、1909榮成、橡膠6582申豐、2108南帝、銅2009第一銅等。

風電：政府大力扶持離岸風電，相關公司如3708上緯投控、1589永冠-KY、9958世紀鋼、2013中鋼構、2031新光鋼、2208台船、3023信邦等長線可持續觀察。

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