宏遠盤前｜美股回跌及中秋前賣壓

美股短線漲多修正風險

全球股市以美股馬首是瞻，推論川普作多美股拚連任，可能使美股出現：1.漲漲跌跌到美總統大選前後見高點；2.選前出現稍微較大的修正，然後再走高到美總統大選前後。目前美股走勢似乎有往第二種情況作調整的味道，反應拜登當選對華爾街不利，以及川普選輸也不願意和平轉交的利空，美股四大指數及個股漲多修正。以最強勢的那斯達克指數近期走勢來說，近期有可能回測10,000點關卡，然後再往上做反彈。若以第二種情況來說，或許美股四大指數及個股在9月2日創新高後(出現第一個頭)，然後回檔修正3~5 周，回跌15~20%左右，再反彈到大選前1~2周見高點，等待選舉結果，然後在選前到選後做第二個頭。

從以往美大選前若是股市表現不佳的話，現任總統尋求連任的機會降低，現任總統為了拚上連任成功，預期將不會放任美股在選前大跌；因此，即使大選前股市出現較多的回檔，應該只是漲多回跌而已，美股整理完畢之後仍然有機會往上漲。

美總統大選前若有大幅回檔，可搶短

若是在美大選前，美股及個股有因利空而出現大幅修正，拖累美股及台股大盤及個股也出現大幅修正的話，屆時將會出現較好的搶短機會，可以趁機擇優個股短線投資。不過搶短之後，建議在大選前後有高點，仍需逢高獲利了結。 因為美國企業破產家數持續大增及潛在 的勞動失業率(目前都是靠政府撒幣對企業補助)，美國財政刺字破表以及未來恐怕沒錢再大力做多了。再者大撒幣使得美股四大指數及個股超漲，尤其美國高科技股及Tesla超漲甚多，股價已大幅泡沫化，就看泡沫何時破滅而已，可能就先看感恩節的銷售情況。上中美之間的衝突增溫，中國應該不會在選前與美國起軍事衝突，因為如此恐將成為川普的最佳助選員，但是大選後就不一定。

美股可能在10月初修正落底，然後反彈或上漲到大選前出現觀望，然後在選後或有可能再漲以及可能撐一下時間，但是漲完之後再往下大幅修正的可能性會很高。

中秋節變盤說

近期台股受到美股漲多回跌及可能的持續修正，加上中秋節變盤說的影響， 台股出現補跌；如果美股繼續大跌修正的話，台股恐有回測12,000點以下的可能，使得8~9月的大盤出現一個頭部。可能需等美股從9月2日最高點往下回檔修正5周後，美股再往上漲(創新高)或反彈(不過前高)，屆時台股可望走出中秋節前賣壓的下跌陰霾，或可能從中秋過後跟著美股上漲或反彈。近期台股及個股受到美股漲多回跌及中秋節變盤說影響，持續開高走低模式，上週台股大跌600多點。尤其上周五台股開盤之後半小時即大漲近120點，隨即不敵川普選輸也不會和平轉交政權以及台股中秋節的賣壓，台股最多大跌近120點，個股跌幅慘重。但12點過後在政府基金進場護盤，拉抬權值股及產業龍頭股，如台泥、亞泥、大成、統一、台 塑集團、中鋼、台積電、貨櫃航運、金融股等，撐住大盤及縮小跌幅，最後下跌31.47點，但股價漲多中小型股及投機股則是跌翻。

本週台股仍有可能會反應美股的可能下跌及中秋節前的賣壓，好在上週五美股出現反彈，台股該賣股票的人也大賣過了，賣壓將會降低。台股若能撐過10 月初，且美股若能在10月初剛好跌完落底再反彈，或是上漲到大選前，或許台股就會有機會在中秋節過後往上變盤。儘管台股及個股陷入漲多回檔修正風險，投資人選股不選市，選擇股價基期及本益比越低的成長股及趨勢股最佳，若是近期有超跌也將會有超額報酬；至於產業趨勢成長已過且由高峰且往下走，近期股價雖然已經過修正，但是股價或還在相對高檔區且以明年預估的本益比還很高的類股及個股，仍需提防未來出現跌深反彈，但是反彈不高之後還再往下修正的可能。

台股短中長期產業趨勢投資建議

大盤最後一段往上漲到最高點股市表現，雖然初期每個類股及個股都有機會反彈，但是漲個幾天之後，大盤往往在外資回補及拉抬業績較佳、本益比不高、或股價適度修正或盤整一段時間的權值股、產業龍頭股、股價跌深的業績 股，墊高大盤指數。此時卻可能出現基本面趨勢往下，但股價漲太多且籌碼凌亂 的股票及投機股，股價往下跌的情況，使得投資人賺了指數，賠了價差。 從權值股、產業龍頭股、業績股的投資觀點來說，選股須以今年業績好到年 底及明年的產業及公司為投資標的。台股除了護國神山的台積電，以及中芯半導體被美國列入黑名單使得台灣半導體公司短線受惠外，電子股方面包含NB/MB 等PC相關零組件股、面板股、網通股、手機零組件股及太陽能等，包含台積 電、聯電、宏碁、微星、技嘉、友達、群創、大立光等公司；傳產股則包含貨櫃航運、災後重建的水泥及部分鋼鐵、塑化，以及綠電政策的風電等，相關類股及個股有機會在股價適度修正之後，出現上漲或反彈行情。

就近期產業基本面，以目前傳產產業龍頭股，貨櫃航運股、水泥股有機會接棒上漲，帶領台股揚帆啓航。因為油價維持相對低檔、運價維持高檔且一櫃難求會好到10~11月、2021年經濟成長對貨櫃航運需求增加、2021年5月會有一半的合約換約價提高，且因貨櫃航運聯盟掌握9成船運，不再殺價搶單，未來將依循中國水泥業訂價模式，獲利將會很穩定，預期貨櫃航運今明兩年獲利將會大幅成長。

雖然近期貨櫃航運股在三大法人一陣砍殺之下大幅回檔，但是預期在第三季財報公布業績出乎預期，而且分析師將會開始上修獲利及目標價。在今明兩年獲利大幅成長，目前股價基期及本益比最低，可能只是股價初升段完畢之後的修正波而已。近期貨櫃航運股股價被 大幅錯殺之後，相關股票籌碼可能已跑到識貨且有信心的中實戶及大戶手中，可能近期股價初升段修正波修正完畢後，將有機會開始走主升段行情，建議可留意長榮、陽明、萬海、台驊等。水泥股則因中國災後重建以及落後進度趕工，將使第四季水泥旺季需求更旺且因售價往上漲，獲利大幅提升，台泥及亞泥今明年的本益比不到10倍及 8~9倍。

從以往台泥及亞泥的股價走勢來說，以往每年9~10月股價低點漲到隔年5~6月的股價高點，漲幅約有25%~40%，可留意未來投資機會。金融股則因股價基期低，在近期高價電子股及高本益比的電子股下跌修正時，可望成為拉抬指數的工具。

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