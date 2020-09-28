宏遠盤前｜美股回跌及中秋前賣壓
美股短線漲多修正風險
全球股市以美股馬首是瞻，推論川普作多美股拚連任，可能使美股出現：1.漲漲跌跌到美總統大選前後見高點；2.選前出現稍微較大的修正，然後再走高到美總統大選前後。目前美股走勢似乎有往第二種情況作調整的味道，反應拜登當選對華爾街不利，以及川普選輸也不願意和平轉交的利空，美股四大指數及個股漲多修正。以最強勢的那斯達克指數近期走勢來說，近期有可能回測10,000點關卡，然後再往上做反彈。若以第二種情況來說，或許美股四大指數及個股在9月2日創新高後(出現第一個頭)，然後回檔修正3~5 周，回跌15~20%左右，再反彈到大選前1~2周見高點，等待選舉結果，然後在選前到選後做第二個頭。
美總統大選前若有大幅回檔，可搶短
若是在美大選前，美股及個股有因利空而出現大幅修正，拖累美股及台股大盤及個股也出現大幅修正的話，屆時將會出現較好的搶短機會，可以趁機擇優個股短線投資。不過搶短之後，建議在大選前後有高點，仍需逢高獲利了結。 因為美國企業破產家數持續大增及潛在 的勞動失業率(目前都是靠政府撒幣對企業補助)，美國財政刺字破表以及未來恐怕沒錢再大力做多了。再者大撒幣使得美股四大指數及個股超漲，尤其美國高科技股及Tesla超漲甚多，股價已大幅泡沫化，就看泡沫何時破滅而已，可能就先看感恩節的銷售情況。上中美之間的衝突增溫，中國應該不會在選前與美國起軍事衝突，因為如此恐將成為川普的最佳助選員，但是大選後就不一定。
中秋節變盤說
近期台股受到美股漲多回跌及可能的持續修正，加上中秋節變盤說的影響， 台股出現補跌；如果美股繼續大跌修正的話，台股恐有回測12,000點以下的可能，使得8~9月的大盤出現一個頭部。可能需等美股從9月2日最高點往下回檔修正5周後，美股再往上漲(創新高)或反彈(不過前高)，屆時台股可望走出中秋節前賣壓的下跌陰霾，或可能從中秋過後跟著美股上漲或反彈。近期台股及個股受到美股漲多回跌及中秋節變盤說影響，持續開高走低模式，上週台股大跌600多點。尤其上周五台股開盤之後半小時即大漲近120點，隨即不敵川普選輸也不會和平轉交政權以及台股中秋節的賣壓，台股最多大跌近120點，個股跌幅慘重。但12點過後在政府基金進場護盤，拉抬權值股及產業龍頭股，如台泥、亞泥、大成、統一、台 塑集團、中鋼、台積電、貨櫃航運、金融股等，撐住大盤及縮小跌幅，最後下跌31.47點，但股價漲多中小型股及投機股則是跌翻。
台股短中長期產業趨勢投資建議
大盤最後一段往上漲到最高點股市表現，雖然初期每個類股及個股都有機會反彈，但是漲個幾天之後，大盤往往在外資回補及拉抬業績較佳、本益比不高、或股價適度修正或盤整一段時間的權值股、產業龍頭股、股價跌深的業績 股，墊高大盤指數。此時卻可能出現基本面趨勢往下，但股價漲太多且籌碼凌亂 的股票及投機股，股價往下跌的情況，使得投資人賺了指數，賠了價差。 從權值股、產業龍頭股、業績股的投資觀點來說，選股須以今年業績好到年 底及明年的產業及公司為投資標的。台股除了護國神山的台積電，以及中芯半導體被美國列入黑名單使得台灣半導體公司短線受惠外，電子股方面包含NB/MB 等PC相關零組件股、面板股、網通股、手機零組件股及太陽能等，包含台積 電、聯電、宏碁、微星、技嘉、友達、群創、大立光等公司；傳產股則包含貨櫃航運、災後重建的水泥及部分鋼鐵、塑化，以及綠電政策的風電等，相關類股及個股有機會在股價適度修正之後，出現上漲或反彈行情。
雖然近期貨櫃航運股在三大法人一陣砍殺之下大幅回檔，但是預期在第三季財報公布業績出乎預期，而且分析師將會開始上修獲利及目標價。在今明兩年獲利大幅成長，目前股價基期及本益比最低，可能只是股價初升段完畢之後的修正波而已。近期貨櫃航運股股價被 大幅錯殺之後，相關股票籌碼可能已跑到識貨且有信心的中實戶及大戶手中，可能近期股價初升段修正波修正完畢後，將有機會開始走主升段行情，建議可留意長榮、陽明、萬海、台驊等。水泥股則因中國災後重建以及落後進度趕工，將使第四季水泥旺季需求更旺且因售價往上漲，獲利大幅提升，台泥及亞泥今明年的本益比不到10倍及 8~9倍。
從以往台泥及亞泥的股價走勢來說，以往每年9~10月股價低點漲到隔年5~6月的股價高點，漲幅約有25%~40%，可留意未來投資機會。金融股則因股價基期低，在近期高價電子股及高本益比的電子股下跌修正時，可望成為拉抬指數的工具。
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