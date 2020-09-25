日盛盤前｜台股指數震盪走低 整理持續格局

週四美股隨著美國兩黨期望重啟紓困案談判，新屋銷售數據優預期，科技股起飛、金融股衝高，但尾盤蘋果和微軟回吐部分漲幅，科技股漲勢有所減弱；終場美股四大指數漲幅介於+0.20~+0.97%；蘋果+1.03%；AMD +1.46%；台積電ADR+0.59%；聯電ADR+1.38%。

在蘋果、亞馬遜和 Netflix領跌下，週三美股四大指數股大幅下挫，週四台股以跳空跌破季線的12,487.48點開出，在停損停利賣壓出籠下，指數震盪走低，終場加權指數以下跌5點的12,264.38點作收，跌幅2.54%，成交量2443.71億元。三大法人合計賣超487.8億元：外資賣超436.77億元、投信賣超7.44億元、自營商賣超43.58億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價跌量增，持續整理格局。 均線：跌破季線(60日線)，且短天期均線走跌，指數持續整理。 技術指標：KD在9/22出現死亡交叉後，週四K、D開口持續擴大，未出現黃金交叉前持續整理。

櫃買指數下跌03%，收在161.81點，跌破季線持續整理，支撐約158點附近，壓力約在164點附近。

觀盤重點：

指數跳空跌破季線，且短天期均線走跌，KD死亡交叉且開口持續擴大，未出現量增縮腳K棒前，指數恐持續整理。

近來台灣存託憑證（TDR）因籌碼遭特定主力鎖定，股價飆翻天，被市場點名為炒股的新天地。台灣證券交易所昨（24）日祭出人工管制撮合、預收款券、暫停融資券等多項處置措施降溫，並再度提醒投資人溢價偏高的交易風險。

外傳iPhone 12將於10月13日亮相，在新機拉貨帶動下，光學鏡頭廠玉晶光（3406）9月營收有望持續向上，法人預期，第3季營收將創新高，單季每股獲利（EPS）有機會賺進半個股本。

台積電看好科技創新持續推動5G、AI效能提升，半導體測試介面商精測（6510）順勢推出最新探針卡產品，搶攻5G、AI商機。精測總經理黃水可看好明年業績展望樂觀，預估整體探針卡業績呈雙位數成長態勢，垂直探針卡整體營收比重可望突破25%。

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