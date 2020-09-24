日盛盤後｜跌破季線 台股持續整理

在蘋果、亞馬遜和 Netflix領跌下，週三美股四大指數股大幅下挫，週四台股以跳空跌破季線的12,487.48點開出，在停損停利賣壓出籠下，指數震盪走低，終場加權指數以下跌319.5點的12,264.38點作收，跌幅2.54%，成交量2,443.71億元。三大法人合計賣超487.8億元：外資賣超436.77億元、投信賣超7.44億元、自營商賣超43.58億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價跌量增，持續整理格局。

均線：跌破季線（60日線），且短天期均線走跌，指數持續整理。

技術指標： KD在9月22日出現死亡交叉後，週四K、D開口持續擴大，未出現黃金交叉前持續整理。

櫃買指數下跌2.03%，收在161.81點，跌破季線持續整理，支撐約158點附近，壓力約在164點附近。

指數跳空跌破季線，且短天期均線走跌，KD死亡交叉且開口持續擴大，未出現量縮腳K棒前，指數恐持續整理。

觀盤重點：生技、太陽能、避險ETF、業績成長股

生技：在歐洲新冠疫情趨於嚴峻，加上部分個股利多題材激勵下，表現相對亮眼，包括利多題材的1762中化生、4133亞諾法等漲停領軍，4128中天、1795美時、4743合一、1760寶齡富錦、4157太景*-KY等均有不錯的表現。

ETF：在避險需求下，資金進駐VIX與反向ETF族群，由00677U富邦VIX領漲，包括00671R富邦NASDAQ反1、00648R元大S&P500反1、00632R元大台灣50反1、00664R國泰臺灣加權反1等均有不錯的表現。

併購案：敦南(5305)與美商達爾科技（Diodes Incorporated，Nasdaq：DIOD）合併案獲得中國監管單位核准激勵，敦南大漲7.01％，一舉收復所有均線，預計合併案將於今年11月底完成。

操作建議

國際股市陷入中美貿易、新冠肺炎等因素干擾，呈現大幅震盪；台股連續多天拉回整理，部分個股短線跌幅已深，建議不用在殺低。短線操作可關注半導體、IC設計、5G相關題材個股，選擇拉回量縮布局，慎防持股過高風險。 週四台股跌破季線，技術面上將測試前波低點12,144點與下降楔型下緣切線（目前約在12, 060點）支撐，且短天期均線走跌，KD死亡交叉後開口持續擴大，技術面轉弱，指數持續整理，留意何時出現縮腳K棒的止跌信號再逢低布局或攤平為宜。台股短線可留意：生技、避險ETF、業績成長股等。 國際股市陷入中美貿易、新冠肺炎等因素干擾，呈現大幅震盪；台股連續多天拉回整理，部分個股短線跌幅已深，建議不用在殺低。短線操作可關注半導體、IC設計、5G相關題材個股，選擇拉回量縮布局，慎防持股過高風險。

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