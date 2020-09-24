日盛盤前｜美股科技股走弱 台股指數震盪走低

周三美股科技股持續走弱，加上歐美新冠疫情加劇，美股四大指數終場跌幅介於-3.02%~-1.92%。其中，AAPL下跌19%；微軟下跌3.29%；亞馬遜下跌4.13%；Alphabet (GOOGL)下跌3.45%；臉書下跌2.25%；TSM(台積電ADR)下跌3.18%，表現普遍不佳。

周三台股以小高盤開出，盤中一度站上12,700點大關，但因市場交易氣氛低落，加上權值股表價不佳，指數震盪走低，最終加權指數收在12,583.88點，下跌63點，跌幅0.49%。

OTC指數開平震盪，終場未能站上季線，收在16點，漲幅0.04%。目前上方壓力在168整數關卡，下方支撐為160點。

加權技術面與籌碼面：

均線：周三台股收黑K棒，呈現連三黑K，但暫時守穩季線支撐。 量能：成交量再縮至05億元，台股短線陷入無量緩跌的格局。 技術指標：日KD指標死亡交叉開口擴大、MACD柱狀體零軸之下走低。 法人籌碼：三大法人合計-188.43億元；外資-116.68億元、投信-18.97億元、自營商-52.78億元。

IC設計：2454聯發科宣布與愛立信攜手進行5G關鍵互通性測試，成功完成全球首批5G獨立組網載波聚合互通性測試，加上高通供貨不順，聯發科上漲2%，領軍高價IC設計股表態3529力旺、3443創意、4966譜瑞 – KY、3661世芯 – KY、2379瑞昱等都逆勢走高。

太陽能：台股近期連續壓回，太陽能挾政策優勢，周三類股集體上攻，2406國碩及6443元晶、3576聯合再生、3686達能股價同步強攻漲停，4934太極與6477安集尾盤收高。

汽車零組件：車用 LED 元件和模组大廠6288聯嘉，法說釋出未來10年看不到烏雲，周三股價開高走高。

觀盤重點：

國際股市陷入中美貿易衝突、歐美新冠疫情惡化等因素干擾，呈現大幅震盪；台股連續多天拉回整理，部分個股短線跌幅已深，建議不用在殺低。短線操作可關注半導體、IC設計、5G相關題材個股，選擇拉回量縮布局，慎防持股過高風險。。

劉德音說5G、AI晶片 需求永不滿足：晶圓代工龍頭2330台積電董事長劉德音表示，市場對於人工智慧（AI）及5G的數位運算效能提升永不滿足，技術的創新會持續推動更具能源效率的運算需求，而半導體技術持續微縮，也將造就每二年能源效率提升、倍增的情況，建議拉回偏多操作。

家登帆宣崇越 旺到明年：半導體先進微影技術由浸潤式（immersion）轉向極紫外光（EUV）勢不可擋，包括英特爾、台積電、三星、SK海力士等全球前四大半導體廠已開始全面導入EUV技術並建置全新生產線，第五大廠美光亦傳出加速評估在DRAM製程採用EUV技術，不僅艾司摩爾（ASML）EUV曝光機產能滿載到2022年之後，市場法人看好3680家登、6196帆宣、5434崇越、8091翔名、3178公準等EUV概念股接單旺到明年。

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