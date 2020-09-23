日盛盤後｜台股量縮回測季線 太陽能逆勢走強

受美國科技股尾盤收高連動，周三台股以小高盤開出，盤中一度站上12,700點大關，但因市場交易氣氛低落，加上權值股表價不佳，指數震盪走低，最終加權指數收在12,583.88點，下跌61.63點，跌幅0.49%

OTC指數開平震盪，終場未能站上季線，收在165.16點，漲幅0.04%。目前上方壓力在168整數關卡，下方支撐為160點。

加權技術面與籌碼面：

量能： 周三台股收黑K棒，但暫時守穩季線支撐。

均線：成交量再縮至1,737.05億元，台股短線陷入無量緩跌的格局。

技術指標：日KD指標死亡交叉開口擴大、MACD柱狀體零軸之下走低。

法人籌碼： 三大法人合計-188.43億元；外資-116.68億元、投信-18.97億元、自營商-52.78億元。

觀盤重點：IC設計、太陽能逆勢走強

IC設計：2454聯發科宣布與愛立信攜手進行5G關鍵互通性測試，成功完成全球首批5G獨立組網載波聚合互通性測試，聯發科上漲2%，領軍高價IC設計股表態3529力旺、3443創意、4966譜瑞 – KY、3661世芯 – KY、2379瑞昱等都逆勢走高。

太陽能：台股近期連續壓回，太陽能挾政策優勢，周三類股集體上攻，2406國碩及6443元晶、3576聯合再生、3686達能股價同步強攻漲停，4934太極與6477安集尾盤收高。

汽車零組件：車用 LED 元件和模组大廠6288聯嘉，法說釋出未來10年看不到烏雲，周三股價開高走高。

操作建議

國際股市陷入中美貿易、新冠肺炎等因素干擾，呈現大幅震盪；台股連續多天拉回整理，部分個股短線跌幅已深，建議不用在殺低。短線操作可關注半導體、IC設計、5G相關題材個股，選擇拉回量縮布局，慎防持股過高風險。

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