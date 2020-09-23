日盛盤前｜台股週二月線失守 多方趨於保守

Fed 主席鮑威爾表示，Fed 將盡可能長時間地使用其工具、繼續支持經濟，但是鮑威爾保守認為美國經濟復甦之路仍然漫長。周二美股出現反彈，科技龍頭股上揚，終場四大指數全面收漲，漲幅介在52%~1.71%之間，台股 ADR 漲跌互見，台積電 ADR下跌 0.14%。

周二台股開低後，早盤最低一度來到12,632點，但權值指標股2330台積電表現抗跌，發揮穩住市場信心的效果，指數雖修正，但並未爆量失控。周二加權指數終場下跌61點，收在12,645.51點，跌幅為1.17%，失守月線，成交金額為1699.87億元，籌碼方面，周二三大法人合計賣超171.19億元：外資賣超94.09億元、投信賣超13.2億元、自營商賣超63.9億元。

以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：周二大盤呈現價跌量縮格局，連續2個交易日量能不到1800億，顯示觀望氣息增溫。 均線：指數周二失守月線(約12,740點)，目前下檔以季線(約12,556點)作為短線支撐。 技術指標：周二K值跌破D值，短線上KD已轉為死亡交叉，多方趨於保守。

櫃買指數周二終場下跌35%，收在165.1點，目前已失守季線(165.4點)，多方若無法在未來3個交易日內站回季線之上，短線套牢壓力恐怕將增加。

觀盤重點：

考量近日盤勢波動放大，現階段建議先行避開法人賣超，短、中、長期均線下彎反壓之個股，但同時我們也建議投資人持續關注產業趨勢正向、具有實質業績之公司，畢竟如5G手機、WiFi 6網通、內需營建/鋼鐵等產業的向上循環，並不會因股市波動而輕易改變。

美國可能將大陸晶圓代工龍頭中芯國際（SMIC）列入貿易制裁名單，市場傳出，高通為避免未來在中芯投片的產品無法順利出貨，可能將轉單至台灣的晶圓代工廠。目前2330台積電、2303聯電、5347世界產能利用率都滿載，若發生轉單，晶圓代工市場漲價態勢預期將更為確立。

因上游零組件缺料問題持續擴大，2376技嘉、3515華擎第三季伺服器出貨動能恐怕將趨緩，但8月後將逐步進入顯卡新品密集出貨潮，市場預期兩業者在下半年的營運表現，仍可優於上半年表現。

Model 3有高度共用零件的Model Y新款電動休旅車即將問世，市場預期Model Y同樣會採用6288聯嘉出貨的車尾燈模組，市場看好明年特斯拉美國廠50萬輛的產能將可滿載，對6288聯嘉的業績貢獻度應可更上一層樓。

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