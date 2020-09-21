日盛盤後｜觀望氣氛升溫 指數下檔以月線為守

周一台股早盤最高一度來到12,952點，但觀望氣氛浮現，市場買盤縮手，權值指標股2330台積電由紅翻黑，周一加權指數下跌80.5點，終場收在12,795.12點，跌幅為0.63%，無法站穩5日均線，成交金額為1,714.10億元，籌碼方面，周一三大法人合計賣超130.35億元：外資賣超64.8億元、投信賣超6.13億元、自營商賣超59.42億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：周一大盤量能不到1,800億，呈現價跌量縮格局，後續不宜以帶量跌破月線。

均線：指數周一失守5日線（約12,873點），目前下檔以月線附近位置（約12,745點）作為短線支撐。

技術指標：周一K值雖仍大於D值，但開口幾乎已收斂閉合，周二指數若震盪、無力收紅，短線上恐怕將轉為死亡交叉，多方趨於保守。

櫃買指數周一終場下跌0.92%，收在167.36點，目前亦失守5日線（167.6點），下檔可以月線（約166點）附近作為短線支撐。

市場投資人居高思危，萬三關卡前近關情怯，短線、當沖比重逐步提高，盤面上雖仍有主流股快速輪動，但較難看到單一族群的買盤能強勁延續，另外，台海關係趨於緊張，可能亦是市場買盤縮手的原因之一，周一雖然有許多百元以下低價股表現活潑，但在選股方向上，我們建議仍以產業趨勢正向、具有實質業績之族群為首選，並控制持股水位在6成以下，後續可關注的產業包括 : 網通、車用、自行車，以及營建、鋼鐵。

觀盤重點：權值股震盪，百元以下低價股相對活潑

營建 : 美國聯準會表態預計2023年底前不會升息，意味低利率政策將持續至少3年，在全球貨幣政策維持寬鬆下，我國央行總裁表示台灣也會同步寬鬆。目前房市在低利環境下，預期有助於推案銷售，加上台商回流趨勢，有利廠辦營建市場向上增溫，相關營建個股包括2524京城、5522遠雄、2501國建、2535達欣工、3703欣陸、1808潤隆，周一皆呈現上漲。

鋼鐵 : 後疫情時期全球鋼市復甦向上，加上台商回流趨勢延續、都更、危老改建等需求，台灣鋼鐵內需市場後勢展望正向，相關鋼鐵個股包括2015豐興、2006東和鋼鐵、2025千興，周一股價同步上漲。

車用 : 特斯拉即將召開股東會，同日於9月22日將舉辦「電池日」活動，執行長馬斯克先前曾預告，電池日將公布許多「令人興奮的亮點」。周一車用概念股包括4739康普、3665貿聯-KY、6288聯嘉、2351順德、3552同致，受到資金青睞。

存託憑證（DR股） : 台股市場上的存託憑證(DR股)大多數皆在20元以下，資金入場門檻較低，近期受到市場投資人追捧，周一包括泰金寶-DR（9105）、越南控-DR（9110）、同方友友-DR（911868）、晨訊科-DR（912000）等DR股皆強勢漲停，但須注意到部分DR股溢價幅度已高，須留意風險。

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