日盛盤前｜台股周五收小紅十字線

上周五美股科技股持續走弱，加上四巫日波動加劇，臨近尾盤四大指數快速拉回，終場跌幅介於-0.88%~-1.51%。其中，高通、APPLE、NVIDIA、谷歌、AMD跌幅超過2%；TSM下跌05%。9/22”電池日”到來特斯拉上漲4.42%。

上周五晨間台股平盤附近開出後，在低價電子股2303聯電與塑化權值股合力拉升下，指數一路走高至12927點。但在11點過後，中國宣布將在台海附近實戰演習，市場氣氛轉趨觀望，加上尾盤富時指數調整權重，最終加權指數收在62點，僅上漲2.88點，漲幅收斂至0.02%。

在OTC指數方面，開高走高尾盤收在相對高，終場報91點，漲幅0.76%，連續拉出第五根紅K棒。目前上方壓力在170整數關卡，下方支撐為166點。

加權技術面與籌碼面：

均線：上周五台股收小紅十字線，暫時守穩5日線之上。 量能：成交量小幅擴增2,017.52億元，後續宜快速補量，較有利多方攻勢再啟。 技術指標：日KD指標黃金交叉後D值維持上升、MACD柱狀體零軸之上走高。 法人籌碼：三大法人合計-14.19億元；外資-8.36億元、投信-9.75億元、自營商+3.92億元。

塑化：受惠PVC大缺貨，五大泛用塑酯報價上揚，1301台塑產能被搶光，上周五股價開高走高，帶動1326台化、6505台塑化接力上漲；此外，二線塑化1310台苯、1315達新、1314中石化等個股維持輪漲態勢。

生技：電子股失寵，市場移往整理多時的生技族群，4128中天、6492生華科、4743合一、4192杏國、8406金可-KY表現亮眼。

MOSFET：筆電、PC終端產品需求持續大增，使市場供給全面吃緊，讓國際IDM大廠再度延長交期，6435大中、8261富鼎及3317尼克森再度吸睛。

觀盤重點：

國際股市持續高檔震盪，台股成交量低迷，個股震盪加劇。可關注半導體、IC設計、5G相關題材個股，選擇拉回量縮布局；另外，短線原物料報價走高與台幣強升，資金仍有機會著墨傳產、內需等族群，慎防持股過高風險。

遊戲機大缺貨 超微追單台積：新冠疫情蔓延，宅經濟商機升溫，讓索尼新款遊戲機PlayStation 5一開放預購就賣到全球缺貨，本周即將開放預購的微軟XBOX Series X預期也將搶購一空。索尼及微軟新一代遊戲機買氣看旺，為兩家業者打造核心中央處理器（CPU）及繪圖處理器（GPU）的超微（AMD）大單在手，持續追加對晶圓代工廠2330台積電7奈米投片量。

穩懋吃蘋果 Q4營運衝高：砷化鎵龍頭廠3105穩懋今年因新增iPhone 12前後鏡頭ToF感測器或LiDAR掃描儀，近期開始量產出貨，以滿足蘋果需求；市場預估穩懋第4季營運有機會維持高檔，若iPhone新機銷售比預期更好，有望獲得蘋果追單，建議拉回偏多操作。

新顯卡連發 茂達大中H2吃補：輝達（NVIDIA）、超微（AMD）預計將於下半年先後端出7奈米製程的新架構繪圖晶片，讓顯卡市場注入一股新活水。市場法人指出IC設計廠6138茂達成功以風扇馬達驅動IC打進輝達、超微顯卡供應鏈，金氧半場效電晶體（MOSFET）廠6435大中、5299杰力也有望大啖訂單，替下半年業績大進補。

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