日盛盤前｜台股平低盤開 價漲量縮

週二 (15 日) 原油上漲、美元幾乎持平，標普連三紅，蘋果秋季發表會激勵台積電 ADR大漲，領漲費半指數；終場美股四大指數漲幅介於+0.01~+1.72%；蘋果宣布第四代 Apple iPad Air 是第一個採用 5 奈米 A14 晶片的蘋果產品，這對台積電為利多消息；台積電 ADR+ 6.67%；聯電 ADR+6.67%；日月光 ADR+3.15%。

週一美股四大指數全面上漲，週二台股以平低盤開出後，在晶圓雙雄、宏碁、蘋概股、汽車、生技股上漲下，指數震盪走高，終場加權指數以上漲83點的12,845.65點作收，漲幅0.45%，成交量1,863.72億元。三大法人合計買超56.08億元：外資買超59.03億元、投信賣超2.03億元、自營商賣超0.91億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價漲量縮，追價買盤謹慎，呈現驚驚漲格局，後勢若放量不漲易拉回整理。 均線：站在所有短天期均線(5日、10日、20日線)之上，週三20日線將走揚，短天期均線將呈多頭排列，有利指數再創新高。 技術指標：KD在9/14出現黃金交叉後，週二K、D開口持續擴大，未出現死亡交叉前偏多操作為宜。

櫃買指數上漲54%，收在166.65點，站上所有短天期均線之上，線型轉強，支撐約在164點，壓力約在168點。

觀盤重點：

站在所有短天期均線(5日、10日、20日線)之上，週三短天期均線將呈多頭排列，有利指數挑戰高點壓力。

蘋果、三星、任天堂新品盡出，電子股進入拉貨旺季，連日放量攻堅、重返主流地位。加上台積電ADR十五日大漲67%，來到85.85美元，創掛牌新高，為台積電17日除息2.5元，提前暖身。

市場盛傳中芯國際可能遭美國政府列入實體清單，掀起半導體產業訂單重組的現象，法人認為聯電（2303）有望受惠。法人推估聯電本季每股純益有望和第2季持平或是略高，光今年前三季的獲利就創十年新高。

網通IC設計大廠瑞昱（2379）鎖定居家辦公帶起的網速提升商機，宣布推出第二代5GbE乙太網路新產品，屆時除了PC及筆電可望導入之外，法人看好瑞昱可望藉此大舉搶下邊緣運算規格升級訂單，推動業績更上一層樓。

電動車大廠特斯拉（Tesla）股價跌深強彈，加上市場期待9月22日「電池日」帶來利多，激勵江申（1525）、智伸科(4551)等相關概念股昨（15）日普遍走強，扮演大盤攻上12,800點功臣之一。

※本資料由日盛投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!