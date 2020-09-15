日盛盤後｜震盪走高 挑戰高點壓力

週一美股四大指數全面上漲，週二台股以平低盤開出後，在晶圓雙雄、2353宏碁、蘋概股、汽車、生技股上漲下，指數震盪走高，終場加權指數以上漲57.83點的12,845.65點作收，漲幅0.45％，成交量1,863.72億元。三大法人合計買超56.08億元：外資買超59.03億元、投信賣超2.03億元、自營商賣超0.91億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱 ：

量能： 價漲量縮，追價買盤謹慎，呈現驚驚漲格局，後勢若放量不漲易拉回整理。

均線：站在所有短天期均線（5日、10日、20日線）之上，週三20日線將走揚，短天期均線將呈多頭排列，若能補量有機會再創指數新高。

技術指標： KD在9月14日出現黃金交叉後，週二K、D開口持續擴大，未出現死亡交叉前偏多操作為宜。

櫃買指數上漲0.54％，收在166.65點，站上所有短天期均線之上，支撐約164點附近，壓力約在168點附近。

站在所有短天期均線（5日、10日、20日線）之上，週三短天期均線將呈多頭排列，有利指數挑戰高點壓力。

觀盤重點：晶圓代工、生技防疫、汽車、造紙、蘋概股

生技防疫：在歐洲數國新冠疫情確診人數創高，近期全球確診人數將超過3000萬人，「天國一輝」買盤歸隊，生技防疫股週二表現亮眼，除了4192杏國、9103美德醫療-DR、5471松翰、6541泰福-KY漲停外，包括4128中天、1760寶齡富錦、4743合一、1799易威、1734杏輝、1781合世等均有4%以上的漲幅。

汽車：在中國電動車市場對特斯拉的需求回升，加上電池日即將來臨、仍有機會入榜標普，激勵週一特斯拉股價上漲超過 12％，由特斯拉概念股1525江申漲停領軍，4551智伸科、2231為升、2207和泰車等均有不錯的表現。

造紙：中國在9月1日開始施行「新固廢法」，明年起所有廠商進口廢紙配額都歸零，大家都在相同成本上競爭，加上限制塑料使用，在包裝用途上，紙箱將成為最大贏家，由1904正隆領漲、1907永豐餘、1909榮成等股價均有表現。

操作建議

9月14日台股突破月線，KD出現黃金交叉，技術面轉強，週三月線走揚，短天期均線將呈多頭排列，，有利指數挑戰高點壓力。我們認為在類股輪動快速下，擇優擇強操作仍是獲利不二法門。台股短線可留意:晶圓代工、生技防疫、汽車、造紙、蘋概股等。

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