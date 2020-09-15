美國科技大廠大型收購交易，以及市場傳出疫苗樂觀訊息，帶動美股強勁反彈，終止近期跌勢，美股四大指數全面上揚，漲幅介於18至2.12%，指標股Nvidia、美光漲逾5%，蘋果、台積電ADR、超微漲逾2%。

台股重返月線(12691點)、10日線(12,683點)、5日線(12686點)之上，最終上漲87點，漲幅0.88%，收在12,787.82點，成交金額為1,795.20億元。三大法人合計買超96.96億元：外資買超95.81億元、投信賣超3.54億元、自營商買超4.7億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價漲量縮，結構不利盤勢，後勢仍需量價得宜，方對盤勢有利。 均線：站回月線支撐(約12,691點)附近，壓力為13000點附近。 技術指標：KD交叉向上，K值高於50，短線有利反彈格局。

櫃買指數漲幅96%，收在165.75點，同步加權指數上漲。支撐為約163點附近，壓力為169點附近，KD向下，缺口收斂，短線震盪整理。

觀盤重點：

指數重返月線支撐，惟上檔仍有賣壓，量能並未跟上走勢，後勢需要量價齊揚，再創新高，盤勢方能轉向多頭，因此我們認為收盤價未再創高前，操作仍慎防持股過高之風險，建議比重不宜超過六成，短線台股選股方向可留意半導體、5G相關、車用、內需、NB/伺服器、高殖利率等。

美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）昨（14）日宣布，將以400億美元（近新台幣2兆元）併購軟銀旗下矽智財（IP）廠安謀（ARM），是全球半導體業歷來最大收購案。安謀在全球行動裝置處理器架構市占率逾九成，此次收購案牽動全球半導體版圖變化，未來對2330台積電貢獻將擴大。

曜越（3540）今年營運強勁，從居家辦公，居家上班到電競無疫不與，在題材持續發燒下，曜越預期9月營收仍有機會維持在高檔，我們認為若9月維持高檔水準，單季營收應有機會挑戰歷史新高，創下連二季刷新歷史新高紀錄。

居家辦公、遠端教育帶起的筆電需求熱潮延續到下半年後，品牌廠商為了滿足市場需求，追加MEMS麥克風訂單，加上Chromebook需求持續暢旺，使6679鈺太MEMS麥克風訂單能見度可望到年底，挹注全年合併營收將有機會繳出雙位數成長水準。

8月營收表現優於預期，鼎炫-KY（8499）營收已連四個月登頂，今年EMI事業營收比重飆高至七成，衡器事業降至三成，在筆電、平板熱潮不退，由於遠距教學、居家辦公的產業趨勢仍然清晰，第三季鼎炫-KY持審慎樂觀看法。

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