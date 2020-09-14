日盛盤後｜指數重返月線支撐 PCB強勢

台股重返月線（12691點）、10日線（12,683點）、5日線（12686點）之上，最終上漲111.87點，漲幅0.88％，收在12,787.82點，成交金額為1,795.20億元。三大法人合計買超5.27億元，外資買超39.24億元、投信賣超7.29億元、自營商賣超26.68億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱 ：

量能：價漲量縮，結構不利盤勢，後勢仍需量價得宜，方對盤勢有利。

均線：站回月線支撐（約12,691點）附近，壓力為13,000點附近。

技術指標： KD交叉向上，K值高於50，短線有利反彈格局。

櫃買指數漲幅0.96%，收在165.75點，同步加權指數上漲。支撐為約163點附近，壓力為169點附近，KD向下，缺口收斂，短線震盪整理。

指數重返月線支撐，惟上檔仍有賣壓，量能並未跟上走勢，後勢需要量價齊揚，再創新高，盤勢方能轉向多頭，因此我們認為收盤價未再創高前，操作仍慎防持股過高之風險，建議比重不宜超過六成，短線台股選股方向可留意半導體、5G相關、車用、內需、NB/伺服器、高殖利率等。

觀盤重點：蘋概、PCB、NB／伺服器、半導體等強勢

蘋概：蘋果秋季新品發表會預計台北時間16日凌晨登場，激勵蘋果供應鏈如3008大立光、3017奇鋐、2317鴻海、4938和碩等股價反彈。

PCB：5G基地台及智慧型手機等，需求將推升相關PCB個股如4958臻鼎-KY、2383台光電、3037欣興、8046南電、3189景碩等股價走揚。

NB／伺服器：宅經濟及遠距需求加持，加上客戶新品推出，資料中心拉貨力道回歸緩步成長，挹注如2377微星、2376技嘉、3515華擎、3540曜越等相關個股營運動能。

半導體：短期雖有華為禁令干擾，但隨著5G及高效能運算需求續強下，中長期趨勢仍然向上，相關個股如2330台積電、2454聯發科、2303聯電、5347世界先進、3661世芯-KY、3443創意、3034聯詠等股價彈升。

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