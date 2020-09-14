宏遠盤前｜留意新漲價題材股及電子旺季需求股

美股短線漲多修正風險

之前美股強勢上漲，除經濟數據優於預期及政策仍然偏多外，FAANG及Tesla大漲功不可沒，尤其是8月初Apple及Tesla股票宣布要在8/31分拆，投資人卡位這兩檔股票，使得8月股價大幅噴出，不僅帶領美股四大指數上漲及創新高，那斯達克、費半更是大創較2月最高點超過2成，全球股市也跟著強勢表現。Apple及Tesla股票分拆無關基本面，卻讓兩檔股票在8月初消息公布到8/31股票分拆日及分拆後續漲兩天，股價大漲近5成，也因小額投資人大量湧入讓線上交易當機，迥異於美國企業內部人8月份賣股變現創近5年來新高的情況。9月3日起兩檔股票出現大幅回檔，上周續跌，原因無他，小額投資人大量湧入讓線上交易當機，有最後擦鞋童都進場投資的味道。上周Apple、Tesla及美股指數連續第二周漲多回跌，其中那斯達克及費半指數從最高點往下修正約11%。

美總統大選前若有大幅回檔，可搶短

全球股市以美股馬首是瞻，推論川普作多美股拚連任，可能使美股出現：1.漲漲跌跌到美總統大選前見高點；2.選前出現稍微較大的修正，然後再走高到美總統大選前。若以第一種情況來說，越接近美國總統大選，不確定因素將會更多，很多投資人會趁近期個股股價大漲之際，提早逢高獲利了結，不會等到選前當周才獲利了結；推論美股四大指數可能會提早在10月中見高點，然後震盪做頭或盤頭往下跌。若以第二種情況來說，或許美股四大指數及個股股價在9月2日創新高後(第一個頭)，近期回檔修正2成左右，然後再反彈到大選前1~2周見高點(第二個頭)。可能目前美股走勢，似乎有往這樣走的味道。若是在大選前，美股有因利空而出現大幅修正，拖累美股及台股大盤及個股也大幅修正，屆時美股及台股將出現搶短機會，可以趁機擇優個股短線投資。但搶短之後，仍建議在美總統大選前逢高獲利了結。因為，美股四大指數及個股股價超漲，尤其美國高科技股及Tesla超漲甚多，恐怕大選後往下大幅修正的可能性會很高。

台股投資建議：新漲價股及旺季需求電子股

受到美國堵住其他IC廠供貨華為最後漏洞，使得出貨華為的台廠供應鏈大跌，造成近期電子股陷入修正； 主因未來景氣及出貨趨勢恐由高點往下反轉，因為少了華為的大幅拉貨，包含第四季到明年上半年的業績往下、第四季的庫存調整壓力，使得第四季及明年業績及獲利將出現往下修正的利空，高本益比的股價將會往下做調整。即使近期跌深可望出現反彈，但因本益比及股價基期仍高、籌碼凌亂，且近期美股因Apple及Tesla股票分拆完帶衰美股，使得投資高股價基期及高本益比電子股的風險稍微偏高，股價相對疲弱，除非股價跌得夠深，屆時搶短才會有利可圖。市場投資資金會去尋找安全且有利可圖標的，往股價基期及本益比皆低、未來展望佳且籌碼乾淨的股票，如水泥、風電、航運及航空、部分鋼鐵及塑化、網通、面板、太陽能、NB/MB 及相關零組件受惠股等新漲價股及旺季需求的電子股，及美國擬將中芯半導體列入黑名單，部分台灣半導體廠將可能受惠，成為近期多頭部隊，使台股強過美股。但近期低股價基期股漲幅已大，輪動會加速且震盪會加大，仍需慎選個股及不追高，可等漲多適度拉回之際逢低投資，高出低進比較好。

新冠疫情造就PC需求大增、面板報價大漲

今年受到疫情影響，遠端上班及線上教學、線上交易需求大增，推升筆電、平板電腦、桌電、監視器換機需求，MB/NB及平板電腦公司業績佳，股價表現優異；另受到疫情影響使得許多人宅在家裡沒有其他娛樂消遣，只好買電視來看、打遊戲機。目前PC及NB需求持續暢旺，連宏碁高層聲稱，因零組件缺貨及訂單大增，目前公司供給缺口達7成，NB相關族群可留意。另蘋果將在本周發表新產品，中國大陸十一長假、雙11，以及美國黑色星期五的電視備貨潮同步來臨，可望帶動智慧手機、平板電腦、智慧手表及電視供應鏈四大族群，迎接第4季傳統旺季行情。上述產品需求大增以及下半年旺季需求引申對面板需求大增，加上中韓廠商不再擴增LCD產線，使得第三季大面板報價上漲超過 2成，中小尺寸面板報價上漲 5~10%，目前報價仍有機會漲到10月；面板售價大漲，預期友達、群創第三季單季有機會出現獲利，第四季獲利將達高峰，近期友達、群創及LCD相關零組件股表現強勢，拉回仍可找買點。

蘋果股價若有大幅修正帶衰蘋概股，逢低找買點

近期股價漲多出現較大幅度的修正，可能也會帶衰蘋果概念股跟著往下修正。9月16日蘋果大會，預期將會發表新產品，外界認為，這場活動可能會公布新款 Apple Watch series 6及新款iPad機種，對相關零組件供應商有利。另外電指出，蘋果可能在10月13日舉行第二場新品發布會，屆時將公布四款iPhone 12系列，包括較低價位的5.4吋iPhone 12、6.1吋的iPhone 12 Plus、6.1 吋的iPhone 12 Pro及6.8吋的iPhone 12 Pro Max，都搭載OLED螢幕和支援5G連網。惟Appel相關概念股需留意三件事：A.蘋果股價因分拆而大漲5成，無關基本面，近期Apple漲多有可能出現修正，可能連帶使得蘋概股跟進作修正；但蘋概股股價基期較低，9 月以後將迎來出貨旺季，若蘋果漲多出現較大修正幅度，屆時股價基期低的蘋概手機零組件股及組裝廠可逢低找買點。B.如果Apple新手機沒有5G功能的話(尚未推出之前，誰也不敢保證)， 或是5G版手機售價太貴的話，需提防消費者不願意去換新機，屆時Apple及相關概念股恐將會出現失望性賣壓。C.Apple利用紅色供應鏈進逼台廠及壓低代工廠代工價格，將不利於台灣組裝廠 及部分零組件廠的長線業績。

美國管制華為及中芯，台灣受惠股

美國限制華為，不利台灣上游半導體及IC設計公司，卻有利歐美網通廠及5G建置公司，台灣出貨給歐美網通及歐美5G建置相關比重較高的廠商，將有機會獲得歐美網通代工訂單及5G建置的供應機會，近期網通股股價強勢，但近兩周股價漲多修正，若股價有適度修正，仍可逢低找買點。上周美國擬將中芯半導體列入黑名單，或將使部分台灣半導體廠可能受惠， 使得相關半導體公司股價強勢，短線有機會續強。

貨櫃航運運價大漲，漲多拉回仍可投資

貨櫃運價在4月底出現今年低點，但6月初展開跳升走勢，運價上漲，使得 航運股第二季獲利超出市場預期，如長榮第二季EPS 0.66元，但6月EPS就達0.35元。每年的6~10月是傳統出貨旺季，在出貨滿艙、6月至今運價大幅上漲及燃油價格低於去年同期，預期貨櫃航運業第三季獲利會比第二季好很多。如以長榮6月EPS達0.35元，第三季貨櫃運價漲幅超過 2~3 成，市場預估第三季每股獲利將超過1元、今年EPS將超過2元。同樣情況也出現在萬海及陽明兩家公司，預期第三季起陽明及萬海的獲利也會大幅增加。5月1日貨櫃航運換新約，以3月~5月當時歐美國家在新冠疫情大爆發且在各國實施封城，貨櫃航運需求崩跌，新的長約換約較差，當然會影響今年前5個月的業績。但5~6月起歐美國家紛紛解封，貨櫃航運需求爆增，6月起貨櫃航運價格開始大漲，至9月初運價又比6月底大漲約3成。長榮及陽明手上大約一半簽長約，一半是現貨價，目前是以一半的貨櫃現貨價報價來支撐第二季，尤其是6月起的業績大增；隨著第三季貨櫃航運現貨價上漲，將使第三季以及全年獲利大幅成長。至於明年度，則有一半的長約會換更高的新約價，加上今年 1~5 月低基期業績，預期明年獲利將比今年大幅成長。近期運價漲幅已大，中國水運局要求貨櫃航商不得漲價，加上近期股價漲幅較多，使得上周貨櫃航運股從近期股價最高點往下修正10%；不過，中國水運局限制漲價也不見得是壞事，因為運價再持續上漲，必然反應在產品售價，不利於消費，對長線貨櫃航運需求不利。陽明公司表示，台灣貨櫃航商運價低於中國航商，台灣貨櫃航商運價仍有上調空間，使得第三季及第四季台灣貨櫃航商公司獲利大好。近期貨運航運公司股價適度拉回整理，相關個股股價估值仍然偏低，逢低仍然可以找買點。

水泥、部分鋼鐵及塑化受惠災後重建

水泥股公布第二季獲利也超出市場預期，不受中國梅雨及洪水的影響，隨著梅雨季節已過、下半年中國水災消退後可望有大量基礎建設及災後重建需求，加上先前因梅雨季節及水災無法建設而造成進度落後的工程，勢必要在下半年加速趕工，都將可能推升水泥報價往上漲，會使水泥的旺季更旺，在這樣的情況下，預期台泥及亞泥下半年的業績會大幅成長。近期台泥及亞泥股價整理一段時間，10 倍左右的本益比仍然很低，下半年旺季且中國水泥報價可望上漲，可趁近期股價整理之際逢低找機會做投資。鋼鐵、水泥、塑化為基建主要受惠股，因川普擬投入1兆美元在基建振興方案，著重道路橋樑等基礎建設及5G電信網路及偏鄉的網路寬頻建設，加上第二季到第三季初中國淹大水過後對未來災後重建的大量需求，將推升對鋼鐵、水泥、塑化需求，近期鐵礦砂報價大幅上揚。鋼鐵、PVC及ABS塑化股股價基期低且因報價上漲對相關公司有利，且下半年或將有中國災後重建及美國颶風災後重建需求、美中兩國基建需求，短線漲多拉回可逢低承接，區間操作。

風電及太陽能股，股價修正再區間操作

今年上半年風電股及太陽能股的業績及獲利並不出色，且因電子股強勢表現 的吸金效應，市場投資資金不會大量駐足到這些產業及相關個股；但因廠商回流台灣使得台灣缺電疑慮再起、政府推動綠電，下半年因政策推動使得風電裝機及太陽能建置速度加快，節能股及發電股躍出檯面。風電相關公司下半年營運規模大增，不僅業績大幅成長，更重要的是良率提升使得獲利大增，部分太陽能個股如茂迪、太極、鈺德等則是第二季轉虧為盈，使得部分資金跑到風電股的中興電、上緯投控、永冠、世紀鋼，及太陽能股如茂迪、安集、太極、元晶、碩禾、鈺德等。但近期風電及太陽能股股價漲幅過大，不建議再大量追高，需等股價適度修正再來擇機投資，區間操作。

※本資料由宏遠投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!