日盛盤後｜指數量縮反彈 類股及個股輪動

美股大漲帶動亞股周四普遍出現反彈，台股加權指數周四以高盤開出，指數在月線附近震盪，且成交量再度量縮，OTC指數走勢則出現開高走低收黑。盤面資金聚焦高爾夫球具、電機、二線塑化及玻陶族群，終場指數上漲83.17點，漲幅0.66%，收在12,691.75點，成交金額為1,989.44億元。三大法人合計買超49.78億元：外資買超58.2億元、投信買超8.4億元、自營商賣超16.82億元。

台股加權指數觀盤重點 ：

量能： 量縮上漲，後續必須補量上漲化解量價背離疑慮。

均線： 下檔支撐為8月21日低點（約12,462點）附近，上檔壓力為12,900點附近。

技術指標： 日KD即將黃金交叉，短線仍有利持續反彈。

櫃買指數下跌0.24％，收在165.11點。短線支撐為160點附近，壓力為171點附近。

台股選股方向可留意5G、散熱、NB、生技、高爾夫球具、電機股。

觀盤重點：月線附近震盪，選股不選市

高爾夫球具：高爾夫球具相關廠商公布8月營收多數較去年同期大增，8924大田昨日公布7月獲利表現，交出0.82億元成績，為近年來單月新高，每股稅後純益0.99元，周四股價開盤跳空漲停，股價再創今年新高也帶動相關族群8938明安盤中一度也攻上漲停，另外8928鉅明呈現大漲，整體族群短線上表現持續強勢。

電機：1513中興電在機電和重電兩大本業業績持續上揚，8月營收創1年多以來新高，加上首次跨足營建的都更案即將銷售入帳，周四股價再度攻上漲停；1519華城目前在手訂單超過30億元，近年積極布局風力發電、電動車及儲能等領域，在台北建置首座電動車充電停車場，股價周四再出今年新高。

二線塑化：受惠中國及印度PVC需求增溫，1305華夏第3季可望轉虧為盈，股價攻上漲停，另外ABS需求增溫、利差擴大，1309台達化獲利大增，股價再創今年新高。

操作建議

美股經過急跌後出現反彈大漲，也帶動台股周四出現反彈，但7月28日及8月20日長黑K棒的上檔賣壓仍大，我們認為短線上行情維持在月線附近高檔震盪，類股及個股輪動快速，操作上建議選股不選市，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回量縮止穩後再逢低增加持股佈局。

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