日盛盤前｜美股四大指數短期震盪

美中關係持續緊張，美國總統川普表示正在考慮與中國脫鉤，強調不能再依賴中國，並表示未來將進一步擴大對中國的限制措施。美國考慮封殺晶片製造商中芯國際，半導體類股遭到重創，應財、科磊等供應商遭遇猛烈抛售，促使費半指數同步下殺逾 4%。週二美股下跌，跌幅介於25至4.71％，美股四大指數短期震盪。APPLE下跌6.73%，TESLA下跌 21%，台積電ADR下跌1.95%。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。 均線：支撐為12,300點至12,400點，壓力為12,900點至13,000點。 技術指標：KD開口向下，9日K值小於50，短線震盪整理。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為160點附近，壓力為168點左右，KD技術指標開口向下，9日K值小於50，短線整理。

觀盤重點：

觀察台股指數是否能收復月線，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，我們認為台股選股方向可留意8月營收優、第四季展望佳、5G、半導體、PCB、NB/伺服器、綠能、運輸/原物料、內需、生技/防疫等。

華為智慧手機業務因美方強力封殺而面臨瓦解，非蘋品牌乘勢瓜分華為市占。外電報導，三星規劃明年智慧手機出貨量要突破3億支，創新高，年增逾15%，OPPO更提前上修今年下半年智慧手機銷量至1億支。非蘋大廠強勢出擊，為3008大立光、2454聯發科等台廠帶來及時雨。

新冠肺炎雖重創全球經濟，但各國實行居家辦公卻助長科技業需求，讓亞洲半導體大廠獲利暴增。《日經新聞》公布的最新企業獲利排名也因此洗牌，其中2330台積電亞洲排名從第22名前進至第9名，全球排名也拿下第23名。

受惠於iPad進入旺季鋪貨、以及新機拉貨，背光模組廠瑞儀（6176）8月合併營收衝上今年單月高點、達到23億元，月增6％、年增10.16％。今年筆電、平板電腦需求強勁，瑞儀連續5個月營收維持在50億元的高檔，預期第三季營收相比前季小幅成長，第四季營運也不看淡。

全球前五大PCB廠商3044健鼎8日公布8月營收09億元，月增0.5%，年減1.4%，為同期次高。2368金像電8月營收21.96億元，月成長2.3%，年增42%，為同期新高。

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