日盛盤後｜近期多空攻防要點在月線

加權指數7月8日高點13,031點創下歷史高點，8月三次攻高未果，8月6日、8月18日、8月27日高點12,971、12,981、12,960皆離1萬3千點僅一步之遙。週一美股休市，週二台股開平高震盪，最高點12,702點未收復月線（12,711點），但最低點12,614點守穩季線（12,350點）、年線（11,455點）及半年線（11,443點），終場指數上漲62.16點，漲幅0.49％，收在12,663.56點，成交金額為2,051.93億元，小於5日均量（2,235億元）及20日均量（2,298億元）。三大法人合計買超9.84億元：外資買超42.55億元、投信買超1.92億元、自營商賣超34.63億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱 ：

量能： 回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

均線： 支撐為12,300點至12,400點，壓力為12,900點至13,000點。

技術指標： KD開口向下，9日K值（31）小於50，短線震盪整理。

櫃買指數漲幅0.82％，收在165.51點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為160點附近，壓力為168點左右，KD技術指標開口向下，9日K值（49）小於50，短線整理。

我們認為台股短期仍將持續震盪整理，選股方向可留意8月營收優、第四季展望佳、5G、半導體、PCB、NB／伺服器、綠能、運輸/原物料、內需、生技/防疫等。

觀盤重點：5G、半導體、運輸、原物料、生技/防疫、運動風為近期盤面主流

5G：全球拚5G商轉，4904遠傳入股3682亞太電，電信業競合遊戲才正開始，PA在5G時代用量將增加，3105穩懋、2455全新、8086宏捷科等營運回升，散熱6230超眾、3324雙鴻、3338泰碩、3017奇鋐、3653健策等也因5G而受惠，5G相關通訊元件6271同欣電、3152璟德2020年迎新商機，2449京元電搶食5G大餅，6146耕興5G測試訂單開始攀升，IC設計2454聯發科將是推動5G平價化的重要推手。

半導體：2330台積電成國際戰略公司，晶圓代工2303聯電、5347世界先進產能滿載，也帶動廠務、設備、檢測2404漢唐、6196帆宣、3413京鼎、3131弘塑、6187萬潤等將因先進製程而迎來商機。IC設計指標股包括2454聯發科、3034聯詠、6679鈺太、5471松翰等。

運輸：運價上揚，可留意貨櫃船隊2603長榮、2609陽明、2615萬海、散裝2612中航、2606裕民、2605新興、5608四維航等。

原物料：美元趨勢向下，原物料價格上揚，相關個股可關注如鋼鐵2006東鋼、2015豐興、2031新光鋼、塑化1309台達化、1312國喬、1305華夏、造紙1904正隆、1909榮成、橡膠6582申豐、2108南帝、銅2009第一銅等。

生技／防疫：生技為台灣產業的明日之星，可留意包括原料藥4119旭富、1762中化生、新藥4105東洋、1752南光、4162智擎、3176基亞、1760寶齡富錦、1795美時、4147中裕、4174浩鼎4128中天、4743合一、醫材4107邦特、4163鐿鈦、4126太醫、保健食品1707葡萄王、醫美4137麗豐-KY、4190佐登-KY、1786科妍、臍帶血1784訊聯、眼科3218大學光等。新冠肺炎疫情不止，6504南六、4142國光生、8341日友、3023信邦等為相關題材個股。

運動風：運動風潮興起，可留意如健身器材1515力山、1736喬山、健身房8462柏文、製鞋9910豐泰、9904寶成、9802鈺齊-KY、9938百和、紡織成衣1477聚陽、1476儒鴻、4401東隆興、休閒車5288豐祥-KY、電動自行車9921巨大、9914美利達、高爾夫球8924大田、8928鉅明、8938明安、6670復盛應用等。

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