日盛盤前｜台股價跌量縮 持續整理

美股週一休市；美股上週面臨獲利了結壓力，但觀察美國總經數據，其中 8 月非農報告優於市場預期，失業率下滑至 3 月以來新低的激勵下，上週五在部分指標科技股回神、金融有所表現的帶領下終場跌幅收斂，但包括標普、那斯達克等指數終止了連續五周的收紅紀錄，進行漲多後的整理，美股在經濟基本面與企業獲利支撐下，短線雖有獲利了結賣壓，但中長線仍有機會重啟漲勢。

上週四美股漲跌互見，上週五台股以下跌01點的12759.30點開出後，在晶圓代工龍頭、2454聯發科走弱上週五美股終場大幅收斂跌幅，週一亞股漲跌互見，台股以小漲開出後，雖一度突破月線，但在大型電子股熄火，轉由二線塑化、鋼鐵、電線電纜、橡膠、資產營建、航運等領漲，指數震盪走低，終場加權指數以下跌36.55點的12,601.40點作收，跌幅0.29%，成交量2,234.28億元。三大法人合計賣超120.51億元：外資賣超94.66億元、投信賣超11.11億元、自營商賣超14.74億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價跌量縮，持續整理。

均線：跌破所有短天期均線(5日、10日、20日線)，若不能站回月線之上，短天期均線恐成空頭排列，短線恐持續整理。

技術指標：9/2 KD出現死亡交叉後，週一K、D開口持續擴大，未出現黃金交叉前整理持續。

櫃買指數下跌1.42%，收在164.17點，回測季線，支撐約162.5點附近，壓力約在168點附近。

觀盤重點：

跌破所有短天期均線(5日、10日、20日線)，若不能站回月線之上，短線將持續整理。

台股昨（7）日受制於國際股市走跌、外資連二賣，反攻月線12,717點失利，短多轉為點火傳產股，其中，鋼鐵、電器電纜類股漲幅居前段班，分別達5%、4.3%，至於水泥、食品、塑膠、橡膠、營建、航運等漲幅也逾1%。

欣興 (3037) 轉投資持股23% 江蘇昆山鼎鑫電子，昨(7) 日上午近 11 時傳出火警，火勢在下午 1 時撲滅，本次火災主要影響欣興的傳統PCB產線，該產品線毛利率低於平均，且僅部分生產線受影響，可協調其他廠區支援，我們認為實際衝擊有限，欣興仍持續受惠ABF載板產業供需結構轉佳趨勢。

驅動IC大廠聯詠（3034）在整合觸控暨驅動IC（TDDI）、中大尺寸驅動IC出貨暢旺帶動下，8月營收達83億元，一舉衝破單月歷史新高。法人預期，聯詠在5G中低階智慧手機、筆電及電視等需求拉貨續強，聯詠下半年合併營收將可望繳出明顯優於上半年成績單。

網通晶片廠瑞昱（2379）昨（7）日公告8月合併營收73億元，連續三個月改寫新高，月增3%。法人預期，疫情帶動PC、TV及標案同步成長，單季營收獲利可望同步改寫新猷。

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