日盛盤後｜台股站不回20日線 持續整理

上週五美股終場大幅收斂跌幅，週一亞股漲跌互見，台股以小漲開出後，雖一度突破月線，但在大型電子股熄火，轉由二線塑化、鋼鐵、電線電纜、橡膠、資產營建、航運等領漲，指數震盪走低，終場加權指數以下跌36.55點的12,601.40點作收，跌幅0.29%，成交量2,234.28億元。三大法人合計賣超120.51億元：外資賣超94.66億元、投信賣超11.11億元、自營商賣超14.74億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱 ：

量能：價跌量縮，持續整理。

均線： 跌破所有短天期均線（5日、10日、20日線），在短天期均線糾結下，若不能站回月線之上，短線恐持續整理。

技術指標： KD在9月2日出現死亡交叉後，週一K、D開口持續擴大，未出現黃金交叉前恐持續整理。

觀盤重點：二線塑化、鋼鐵、電線電纜、橡膠、資產營建、航運、晶圓代工

二線塑化：隨著終端需求持續回溫，最新一期的五大泛用塑脂報價齊揚，在上游煉油利差仍為負值下，一線塑化廠營運仍承壓，而二線塑化廠營運將較有表現。由1312國喬、1309台達化、1304台聚漲停領軍，包括:1308亞聚、1305華夏等均有5.45%以上的漲幅。

鋼鐵：在國際鋼鐵景氣好轉下，中鋼於8月下旬開出10月與第四季雙漲盤，中鋼8月很有機會提前轉虧為盈，週一除了2022聚亨、2009第一銅、2014中鴻、2013中鋼構、2025千興、2032新鋼、2028威致漲停外，2017官田鋼、9958世紀鋼、2031新光鋼、2030彰源、2029盛餘、2002中鋼等均有5%以上的漲幅。

電線電纜：受惠政府公共工程標案加速釋出、離岸風電及太陽能電廠對線纜需求提升、建商辦及廠辦需求強勁等帶動，或業外收入挹注下，第二季營運表現相對亮眼，除了1616億泰、1612宏泰、1609大亞漲停外，包括1608華榮、1617榮星、1605華新等均有5%以上的漲幅。

操作建議

台股從7月21日至今在13,031~12,144點間進行下降楔型整理，週一5日線仍上揚，週二若無法站回月線之上，5日線將再次下彎，短線恐將下探季線支撐。我們認為在類股輪動快速下，擇優擇強操作仍是獲利不二法門。台股短線可留意:二線塑化、鋼鐵、電線電纜、橡膠、資產營建、航運、晶圓代工等。

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