宏遠盤前｜航運、面板、太陽能、風電、跌深電子股，成盤勢主角

美股風險意識要提高

本波美股及全球股市大漲，主因來自於全球央行大撒幣造就的資金行情、軋 空、川普作多美國總統大選行情，使得資金行情凌駕在基本面之上，不畏新冠疫情對歐美國家經濟衝擊，造就美股及全球股市大反彈，且因資金過度集中在 高科技股，造成美國高科技股股價大創新高。近期美股強勢上漲，除經濟數據優於預期及政策仍然偏多外，FAANG及Tesla股價大漲功不可沒，尤其是8月初Apple及Tesla宣布要在8/31分拆，投資人卡位這兩檔股票，使得8月股價 大幅噴出，不僅帶領美股四大指數上漲及創新高，那斯達克、費半更是大創2月最高點超過2成，全球股市也跟著強勢表現。 不過，由於Apple及Tesla股票分拆無關基本面，卻讓兩檔股票在消息公布到股票分拆日股價大漲近5成，股票分拆後續漲兩天，也因小額投資人大量湧入讓線上交易當機；兩檔股票股價在分拆上漲兩日後出現大幅回檔，原因無他， 只是：漲在消息，跌在事實呈現之際而已。但是超漲的Apple、Tesla股票及美股，即使近期大幅回漲，仍然不能掉以輕心，甚至更需要提高風險意識，因為：1.今年出貨約50萬輛電動車的Tesla股價漲到2,300多美元，分拆後又大漲兩天，Tesla總市值為出貨1千萬輛汽車的豐田股票總市值2倍多，短線股價 有超漲及軋空情形；近日又因小額投資人大量湧入讓線上交易當機，有最後擦鞋童都進場投資的味道。2.近期Tesla漲多大幅回檔，加上大股東減持股票以及Tesla沒有入列S&P 500指數，使得近期出現大跌，有利多出盡、利空出現的味道。3.Apple已大漲過，除分拆利多外，預期未來將會承接部分華為高階手機市場占有率也在發酵中；但即將推出新手機的Apple，如果新手機沒有5G功能的話，恐怕消費者不會去換新機，屆時將會造成Apple出現失望性賣壓而大跌。4.美國企業內部人8月份賣股變現創近5年來新高，且以巴菲特指數衡量美股 大盤也都出現大幅高估。5.中美貿易戰及政治角力持續增溫，中國也開始採取報復行動。

中美貿易戰及政治角力 仍是大變數

中美貿易戰持續增溫，8 月以來美國全面圍堵供應商出貨華為的漏洞、以國 安理由擬下架中國微信及抖音國際版 TikTok、傳言美國可能限制半導體設備廠商出貨中國半導體業者，以及可能將中芯半導體列入黑名單。另川普也蓄意挑起美在東南亞的軍事及政治衝突及擦槍走火的可能性，想引起中國在軍事上反 制美國，藉中美軍事衝突來達到勝選連任總統的目的。此時中國應該不會笨到會跟美國起軍事衝突，因為這樣做會成為川普的最佳助選員，但美國大選後就難說了，所以中國射了幾顆東風飛彈，秀秀實力讓美國看看應該也就夠了。美國限制中國企業的貿易戰，預期中國反制動作應該也會限定在貿易報復，美中貿易戰若是加劇，也可能使得漲多的美股出現回跌。

美總統大選前若有大幅回檔 可搶短

全球股市以美股馬首是瞻，推論川普作多美股拚連任，可能使美股出現：1.漲漲跌跌到美總統大選前見高點；2.選前出現稍微較大的修正，然後再走高到美總統大選前。不管美股是出現上述哪一種走勢，越接近美國總統大選，不確定因素將會更多，屆時很多投資人可能會趁近期個股股價大漲之際，提早逢高獲利了結。在這樣的架構下，推論美股四大指數可能會提早在9~10月中左右見高點，然後震盪做頭或盤頭往下跌；除非美股四大指數及個股在9月大幅修正，然後再反彈到總統大選前1~2周見高點，出現上述第二種情況。若是在美國總統大選前，美股及個股有因利空而大幅修正，拖累美股及台股及個股也大幅修正，屆時將是較好的搶短機會，可以趁機擇優個股作短線投資。但搶短後，仍建議在總統大選前逢高獲利了結；因美國總統大選前做多，使得美股四 大指數及個股超漲，尤其美國高科技股及Tesla超漲，恐怕在大選後往下大幅修正的可能性會很高。

台廠成也華為 敗也華為

中國去美化及美國去中化，今年中國品牌大廠為避免上游關鍵零組件斷貨及 缺貨危機，大量囤積上游半導體及關鍵零組件，使得台灣晶圓代工、IC設計、 半導體相關公司大量受惠，股價也因而大漲，有別於下游終端需求大都不佳的情況。但8月中美國擴大華為限制令，實體清單增添華為關係企業152家，規定來自美國軟體和技術，不能用以製造或開發任何華為子公司及關係企業所生產、購買或訂購的零組件、元件或設備，且在實體名單上的企業，都必須向美國商務部取得許可執照才能放行。美國持續對其他中企施壓，如以國安理由擬下架中國微信及抖音國際版 TikTok，市場預期阿里巴巴恐將是下一個被管制的目標。8月底又傳言，美國擬限制半導體設備廠出貨中國，不僅進一步掐住中國發展半導體的咽喉，也使得台灣半導體設備廠股價大跌。

8月底台積電秀2、3奈米高階製程實力，使得股價表現強勢，也帶領相關供應鏈強勢；但美國將從9月15日堵住一切可以供貨華為的上游IC關鍵零組件，8月底外資對台積電開出明年上半年庫存調整的負面影響，造成台積電下跌。對台積電及台灣IC設計公司來說，受惠於華為及中國手機廠今年度大幅拉貨及囤貨，使得今年業績大幅成長，股價也大漲。但近期被美國堵住台灣IC設計公司可以供貨華為的漏洞後，台灣晶圓廠及IC設計廠無法再供貨給華為及海思等等子公司，IC設計廠馬上會面臨手上庫存一堆，未來不是削價清庫存，就是打掉庫存，恐將使第四季到明年上半年業績及獲利成長堪慮，也會降低第四季底到明年上半年對晶圓廠的下單。目前漲幅過大的高股價基期的電子股趨勢明顯轉弱，許多個股從近期高點往下修正超過2~3成，因基本面有從高點往下反轉情況、股價基期及本益比仍然過高、籌碼凌亂，仍需提防未來股價再往下 修正，包含美股漲多修正對台股及個股壓力，恐將引發融資多殺多的壓力。

投資建議

9月4日受到美股大跌的影響，亞股盡墨，台股只下跌120點收12,637點，上周大盤下跌0.71%，但近期輪動的主角，以低股價基期的太陽能、面板、航運股、部分塑化及鋼鐵股等新的漲價題材股、有業績且跌深的電子股表現較佳，取代以往中國去美化表現強勢的上游相關電子股。因為8月中受到美國堵住其他 IC 廠供貨華為的最後漏洞，使得成也華為(今年訂單大增)，敗也華為(未來訂單不見了)，華為相關的台廠供應商基本面有從高點往下反轉的情況，且因股價漲幅太大及本益比超高，近期大幅修正。但因美股續創新高、政府政策作多、 公司派大股東及市場主力大戶偏多、投信基金有基本的持股限制，在這樣的投資環境，市場資金會找其他的出路，近期焦點就轉往股價基期及本益比低、未來展望佳且籌碼乾淨的股票，如航運及航空、面板、太陽能(新的漲 價題材股)、風電、網通、跌深電子股等，且在近三週外資大量買超上述低股價基期及低本益比的新一輪漲價股，使得相關個股高點越墊越高。

貨櫃運價在4月底出現今年低點，但6月初展開跳升走勢，運價上漲，航運股公布第二季獲利超出市場預期，如長榮第二季公布EPS0.66元，但6月單月EPS就達0.35元，市場開始注意到這樣趨勢。每年的6~10月是傳統出貨旺季，在出貨滿艙、6 月至今運價大幅上漲及燃油價格低於去年同期，預期貨櫃航運業第三季獲利會比第二季好很多。如以長榮因運價從6月底至今已大漲超過2 成，市場預估第三季每股獲利將超過1元、今年EPS將超過2元。同樣情況也出現在萬海及陽明兩家公司，陽明第二季本業是獲利，如果不是第二季所課的稅太多(子公司賺錢不能互抵)，就不會是出現虧損，預期第三季起陽明的獲利將會大幅增加。今年5月1日貨櫃航運換新約，以今年3~5月當時歐美國家在新冠疫情大爆發且在各國實施封城之下，貨櫃航運需求崩跌，想當然爾，新的長約換約會較差，當然會影響前5個月的業績。但5~6月起歐美國家紛紛解 封，貨櫃航運需求突然爆增，6月起貨櫃航運價格開始大漲，至8月底運價又比6月大漲2成以上。長榮及陽明，目前手上大約一半簽長約，一半是現貨價，目前是以一半的貨櫃現貨價報價來支撐第二季，尤其是6月起的業績大增； 隨著第三季貨櫃航運現貨價上漲，將會使第三季獲利大增，全年獲利大幅成長。明年則有一半的長約會換更高的新約價，加上今年1~5月業績低基期，預期明年度獲利又將比今年大幅成長，趨勢往上的基本面將有利於股價長線表現。在長榮、陽明及萬海強勢帶動下，近期航空股、散裝航運股、陸運貨運、造船及飛機製造的航太股也跟著上漲；但從有利的漲價趨勢、獲利大幅成長性、本益比低來看，仍以長榮、 陽明及萬海的基本面最紮實，成為目前帶動航運及航空股上漲的主角。

今年上半年風電股及太陽能股的業績並不出色，且因電子股強勢表現的吸金效應，影響相關個股表現弱勢，但近期地球溫室效應造成夏天高溫動輒超過37、38度，使得台灣缺電疑慮再起，下半年因政策推動使得風電裝機及太陽能需求速度加快，節能股及發電股躍出檯面。因風電相關公司下半年營運規模大增，不僅業績大幅成長，更重要的是良率提升使得獲利大增，至於部分太陽能個股則是第二季公布轉虧為盈，且在近期資金從股價漲多的高股價基期及高本益比的電子股退出，部分資金轉到風電股的上緯投控、永冠-KY、世紀鋼，及股價沉寂很久且股價基期低的太陽能股，如茂迪、安集、太極、元晶、碩禾、倉和等個股。風電股及太陽能公司股本小，短線在資金聚集下容易超漲，但是當資金退去時也容易超跌，操作上除要盯緊太陽能個股未來獲利外，也因近期風電股及太陽能股漲幅已大，且因本益比也大幅拉升，不建議過度追高，可等股價適度修正之後再擇機投資。

今年受到新冠疫情影響，遠端上班及線上教學、線上交易需求大增，推升筆 電、平板電腦、桌電、監視器換機需求，MB/NB及平板電腦公司業績佳，股價 表現優異；另受到疫情影響使得許多人宅在家裡沒有其他娛樂消遣，只好買電視來看電視、打遊戲機。上述產品需求大增引申對面板需求大增，使得第三季面板報價上漲且有機會漲到10月，友達、群創第三季到第四季將有機會單季出現獲利，造就近期友達、群創及LCD相關零組件股表現強勢。但受到疫情影響，使得NB/MB、平板電腦、監視器、電視機的換機需求及被強迫購買需求(原本不想買的，今年不得不買)提早在今年發生，將不利於明年度NB/MB、平板電腦、監視器、電視機等產品需求，以及不利明年度面板需求及報價。美國限制華為，不利台灣上游半導體及IC設計公司，卻有利歐美網通廠及5G建置公司，台灣出貨給歐美網通及歐美5G建置相關比重較高的廠商，有機會獲得歐美網通代工訂單及 5G 建置的供應機會，近期網通股股價強勢，但上周股價漲多修正。上半年因疫情影響使得手機銷售不佳，但第四季起會有Apple新手機上市的業績增溫，以及年底開始到明年的5G手機換機需求，股價基期低的手機零組件股及組裝廠或將有機會迎來出貨旺季，可留意股價基期低的蘋果概念股，有機會因業績增溫而上漲。惟Appel相關概念股需留意三件事：1.近期Apple股價漲多有可能修正，使得蘋概股跟進作修正，若是如此，則是短線投資的好機會。2.如果今年底Apple新手機沒有5G功能的話，消費者將不願意去換新機，屆時Apple及相關概念股恐將會出現失望性賣壓。3.Apple利用紅色供應鏈進逼台廠，將不利於台灣組裝廠及部分零組件廠的長線業績及獲利。

水泥股公布第二季獲利也是超出市場預期，不受中國梅雨及洪水的影響，近 日隨著梅雨季節已過、下半年中國水災消退後可望有大量基礎建設及災後重建需求，加上先前因梅雨季節及水災無法建設而造成進度落後的工程，勢必要在下半年加速趕工，都將可能推升水泥報價往上漲。由於第三季加速趕工以及第四季為基建及房地產忙著完工及領錢之際，往往推升水泥需求達到最旺的季節，如今又因中國大水災造成進度落後的工程要趕工及災後重建的大量需求，應該會使水泥的旺季更旺，預期台泥及亞泥下半年的業績大幅成長。近期台泥及亞泥的股價也整理一段時間，10倍左右的本益比相對其他公司仍然很低，下半年旺季且中國水泥報價可望上漲，可趁近期股價整理之際逢低找機會做投資。

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