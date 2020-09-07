宏遠盤前｜航運、面板、太陽能、風電、跌深電子股，成盤勢主角
美股風險意識要提高
本波美股及全球股市大漲，主因來自於全球央行大撒幣造就的資金行情、軋 空、川普作多美國總統大選行情，使得資金行情凌駕在基本面之上，不畏新冠疫情對歐美國家經濟衝擊，造就美股及全球股市大反彈，且因資金過度集中在 高科技股，造成美國高科技股股價大創新高。近期美股強勢上漲，除經濟數據優於預期及政策仍然偏多外，FAANG及Tesla股價大漲功不可沒，尤其是8月初Apple及Tesla宣布要在8/31分拆，投資人卡位這兩檔股票，使得8月股價 大幅噴出，不僅帶領美股四大指數上漲及創新高，那斯達克、費半更是大創2月最高點超過2成，全球股市也跟著強勢表現。 不過，由於Apple及Tesla股票分拆無關基本面，卻讓兩檔股票在消息公布到股票分拆日股價大漲近5成，股票分拆後續漲兩天，也因小額投資人大量湧入讓線上交易當機；兩檔股票股價在分拆上漲兩日後出現大幅回檔，原因無他， 只是：漲在消息，跌在事實呈現之際而已。但是超漲的Apple、Tesla股票及美股，即使近期大幅回漲，仍然不能掉以輕心，甚至更需要提高風險意識，因為：1.今年出貨約50萬輛電動車的Tesla股價漲到2,300多美元，分拆後又大漲兩天，Tesla總市值為出貨1千萬輛汽車的豐田股票總市值2倍多，短線股價 有超漲及軋空情形；近日又因小額投資人大量湧入讓線上交易當機，有最後擦鞋童都進場投資的味道。2.近期Tesla漲多大幅回檔，加上大股東減持股票以及Tesla沒有入列S&P 500指數，使得近期出現大跌，有利多出盡、利空出現的味道。3.Apple已大漲過，除分拆利多外，預期未來將會承接部分華為高階手機市場占有率也在發酵中；但即將推出新手機的Apple，如果新手機沒有5G功能的話，恐怕消費者不會去換新機，屆時將會造成Apple出現失望性賣壓而大跌。4.美國企業內部人8月份賣股變現創近5年來新高，且以巴菲特指數衡量美股 大盤也都出現大幅高估。5.中美貿易戰及政治角力持續增溫，中國也開始採取報復行動。
中美貿易戰及政治角力 仍是大變數
中美貿易戰持續增溫，8 月以來美國全面圍堵供應商出貨華為的漏洞、以國 安理由擬下架中國微信及抖音國際版 TikTok、傳言美國可能限制半導體設備廠商出貨中國半導體業者，以及可能將中芯半導體列入黑名單。另川普也蓄意挑起美在東南亞的軍事及政治衝突及擦槍走火的可能性，想引起中國在軍事上反 制美國，藉中美軍事衝突來達到勝選連任總統的目的。此時中國應該不會笨到會跟美國起軍事衝突，因為這樣做會成為川普的最佳助選員，但美國大選後就難說了，所以中國射了幾顆東風飛彈，秀秀實力讓美國看看應該也就夠了。美國限制中國企業的貿易戰，預期中國反制動作應該也會限定在貿易報復，美中貿易戰若是加劇，也可能使得漲多的美股出現回跌。
美總統大選前若有大幅回檔 可搶短
全球股市以美股馬首是瞻，推論川普作多美股拚連任，可能使美股出現：1.漲漲跌跌到美總統大選前見高點；2.選前出現稍微較大的修正，然後再走高到美總統大選前。不管美股是出現上述哪一種走勢，越接近美國總統大選，不確定因素將會更多，屆時很多投資人可能會趁近期個股股價大漲之際，提早逢高獲利了結。在這樣的架構下，推論美股四大指數可能會提早在9~10月中左右見高點，然後震盪做頭或盤頭往下跌；除非美股四大指數及個股在9月大幅修正，然後再反彈到總統大選前1~2周見高點，出現上述第二種情況。若是在美國總統大選前，美股及個股有因利空而大幅修正，拖累美股及台股及個股也大幅修正，屆時將是較好的搶短機會，可以趁機擇優個股作短線投資。但搶短後，仍建議在總統大選前逢高獲利了結；因美國總統大選前做多，使得美股四 大指數及個股超漲，尤其美國高科技股及Tesla超漲，恐怕在大選後往下大幅修正的可能性會很高。
台廠成也華為 敗也華為
中國去美化及美國去中化，今年中國品牌大廠為避免上游關鍵零組件斷貨及 缺貨危機，大量囤積上游半導體及關鍵零組件，使得台灣晶圓代工、IC設計、 半導體相關公司大量受惠，股價也因而大漲，有別於下游終端需求大都不佳的情況。但8月中美國擴大華為限制令，實體清單增添華為關係企業152家，規定來自美國軟體和技術，不能用以製造或開發任何華為子公司及關係企業所生產、購買或訂購的零組件、元件或設備，且在實體名單上的企業，都必須向美國商務部取得許可執照才能放行。美國持續對其他中企施壓，如以國安理由擬下架中國微信及抖音國際版 TikTok，市場預期阿里巴巴恐將是下一個被管制的目標。8月底又傳言，美國擬限制半導體設備廠出貨中國，不僅進一步掐住中國發展半導體的咽喉，也使得台灣半導體設備廠股價大跌。
8月底台積電秀2、3奈米高階製程實力，使得股價表現強勢，也帶領相關供應鏈強勢；但美國將從9月15日堵住一切可以供貨華為的上游IC關鍵零組件，8月底外資對台積電開出明年上半年庫存調整的負面影響，造成台積電下跌。對台積電及台灣IC設計公司來說，受惠於華為及中國手機廠今年度大幅拉貨及囤貨，使得今年業績大幅成長，股價也大漲。但近期被美國堵住台灣IC設計公司可以供貨華為的漏洞後，台灣晶圓廠及IC設計廠無法再供貨給華為及海思等等子公司，IC設計廠馬上會面臨手上庫存一堆，未來不是削價清庫存，就是打掉庫存，恐將使第四季到明年上半年業績及獲利成長堪慮，也會降低第四季底到明年上半年對晶圓廠的下單。目前漲幅過大的高股價基期的電子股趨勢明顯轉弱，許多個股從近期高點往下修正超過2~3成，因基本面有從高點往下反轉情況、股價基期及本益比仍然過高、籌碼凌亂，仍需提防未來股價再往下 修正，包含美股漲多修正對台股及個股壓力，恐將引發融資多殺多的壓力。
投資建議
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