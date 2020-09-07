日盛盤前｜美股上周五開低走低

上周五美股延續前一日偏弱走勢、開低走低，四大指數開盤重挫，但經濟數據傳來佳績，加上多日下跌的科技股出現底部轉強跡象，帶動指數跌幅快速收斂。終場收盤四大指數跌幅介於-1.27%~-0.56%。其中，博通上漲08%、美光、APPLE微漲；英特爾、高通、AMD小跌1%以內。但TSMC則下跌2.8%，NVIDIA跌得3.02%，盤後特斯拉未被選入標普500指數個股翻黑重摔。較得得注意的是周一美國勞動節休市一天。

上週五亞股晨間普遍表現不佳，台股早盤下跌近200點開出，大型電子權值多數拉回，月線得而復失，所幸市場追殺力道不大，盤中跌幅收斂。終場收在9點，下跌120.02點，跌幅0.94%。

OTC指數早盤開低，但光電、電機機械表現佳，拉動指數緩步上揚，最終收在53點。目前上方壓力在170整數關卡，下方支撐為164點。

加權技術面與籌碼面：

均線：周五台股開低走高，收長下影線黑K棒，但仍失守月線。 量能：成交量微縮至2,312.93億元，後續仍需維持價跌量縮、價漲量增趨勢為宜。 技術指標：日KD指標死亡交叉開口擴大、MACD柱狀體零軸之下走低。 法人籌碼：三大法人合計-237.55億元；外資-235.97億元、投信+6.44億元、自營商-8.02億元。。

電子零組件：8103瀚荃因轉型成果顯現，打入Space X供應鏈，股價出量震盪走高。4976佳凌法說報佳音，今年將轉型力拼轉盈，股價收盤上漲超過6%。

面板：韓廠關閉，加上八月報價上揚，3481群創、2409友達股價再創波段新高。

太陽能：多數電子類股漲多回檔，資金持續往具有低基期優勢的太陽能族群，6244茂迪，6443元晶、2406國碩、3686達能股價持續走強。

高爾夫球頭：8924大田、8938明安、8928鉅明三雄受惠8月訂單陸續回溫，周五股價同步上漲。

生技：受惠暑假旺季，後續營運看俏，3218大學光股價創下歷史新高。6492生華科獲美國 FDA 核准緊急人體臨床試驗，股價跳空漲停。此外，快篩1760寶齡富錦股價沉浮多日，週五在收上近日新高。

觀盤重點：

全球股市漲多震盪，台股目前技術面偏弱，短線波動恐怕加劇。偏多仍可關注半導體、IC設計、5G相關題材個股，選擇拉回量縮布局，慎防持股過高風險。

台灣50修正：臺灣證券交易所昨（4）日公告與富時羅素合編臺灣指數系列成分股調整，影響最大為連結超過千億資金的臺灣50指數，所有調整自18日盤後生效，法人指出，被增刪的瑞昱（2379）、矽力、新光金及中壽等應提防波動。本次臺灣50指數宣布納入瑞昱、矽力兩檔IC設計股，剔除金融股的新光金、中壽，候補則有聯詠、智邦、亞德客、欣興及微星等五檔。臺灣中型100指數納入被臺灣50指數剔除的新光金、中壽，及世芯、鎧勝、貿聯、同欣電等共六檔；剔除進入臺灣50指數的瑞昱、矽力，還有三商壽、中碳、東陽及宏達電。

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