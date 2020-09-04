日盛盤後｜台股指數開低震盪 再失月線

周四美股四大指數重挫，連動亞股晨間表現不佳，台股早盤下跌近200點開出，大型電子權值多數拉回，月線得而復失，所幸市場追殺力道不大，盤中跌幅收斂。終場收在12637.9點，下跌120.02點，跌幅0.94%。

OTC指數早盤開低，但光電、電機機械表現佳，拉動指數緩步上揚，最終收在166.53點。目前上方壓力在170整數關卡，下方支撐為164點。

台股加權指數觀盤重點 ：

量能： 周五台股開低走高，收長下影線黑K棒，再度失守月線。

均線： 成交量微縮至2,312.93億元，後續仍需維持價跌量縮、價漲量增趨勢為宜。

技術指標： 日KD指標死亡交叉開口擴大、MACD柱狀體零軸之走低。

法人籌碼：三大法人合計-237.55億元；外資-235.97億元、投信+6.44億元、自營商-8.02億元。

觀盤重點：生技、太陽能個股表現

電子零組件：8103瀚荃因轉型成果顯現，打入Space X供應鏈，股價出量震盪走高。4976佳凌法說報佳音，今年將轉型力拼轉盈，股價收盤上漲超過6%。

面板：韓廠關閉，加上八月報價上揚，3481群創、2409友達股價再創波段新高。

太陽能：多數電子類股漲多回檔，資金持續往具有低基期優勢的太陽能族群，6244茂迪，6443元晶、2406國碩、3686達能股價持續走強。

高爾夫球頭：8924大田、8938明安、8928鉅明三雄受惠8月訂單陸續回溫，周五股價同步上漲。

生技：受惠暑假旺季，後續營運看俏，3218大學光股價創下歷史新高。6492生華科獲美國 FDA 核准緊急人體臨床試驗，股價跳空漲停。此外，快篩1760寶齡富錦股價沉浮多日，週五在收上近日新高。

操作建議

全球股市漲多震盪，台股目前技術面偏弱，短線波動恐怕加劇。偏多仍可關注半導體、IC設計、5G相關題材個股，選擇拉回量縮布局，慎防持股過高風險。

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