日盛盤後｜指數站上月線 類股及個股輪動

美股持續創高帶動亞股周四普遍出現反彈，台股加權指數周四以高盤開出，指數站上月線，且成交量也溫和放大，OTC指數走勢呈現漲多整理。盤面資金聚焦面板、綠能、風電、NB、IC設計及玻陶相關個股，終場指數上漲58.47點，漲幅0.46%，收在12,757.97點，成交金額為2,338.70億元。三大法人合計買超118.29億元：外資買超106.41億元、投信賣超3.87億元、自營商買超15.76億元。

台股加權指數觀盤重點 ：

量能： 量增上漲，後續必須再補量化解上檔賣壓。

均線： 下檔支撐為8月21日低點（約12,462點）附近，上檔壓力為12,900點附近。

技術指標：日KD向下開口擴大，短線仍須提防再回測季線。

櫃買指數下跌0.16%，收在167.33點。短線支撐為163點附近，壓力為171點附近。

台股選股方向可留意5G、IC設計、NB、生技、風電股。

觀盤重點：類股輪動快速，選股不選市

面板：2409友達董事長發表看旺面板景氣會旺2年，股價周四攻上漲停，也帶動其他面板股3481群創、6116彩晶股價呈現大漲。

綠能：6538倉和公佈前7月EPS達8.93元，直逼2019全年獲利，股價在除息後開始發動一波攻勢，周四股價再創還原權息後今年新高，另外其他太陽能相關族群6477安集、3628盈正、3686達能等相關個股皆攻上漲停。

NB：受惠居家辦公和遠距教學趨勢，帶動NB換機潮和升級潮，加上美國返校對NB需求，產業第三季營運仍可期，2377微星搭配NVIDIA顯卡新品營運可期，股價周四攻上漲停，也帶動相關NB廠2376技嘉、2357華碩股價上漲。

風電：3708上緯投控8月營收繳出10.16億，再創歷史新高，另外子公司上緯新材料科技科申請上海證交所科創板上市過關，周四股價盤中再度攻上漲停，也帶動另一檔風電股9958世紀綱持續走漲。

操作建議

美科技股持續創高帶動台股站上月線，但7月28日及8月20日長黑K棒的上檔賣壓仍大，我們認為短線上行情維持在月線附近高檔震盪，類股及個股輪動快速，操作上建議選股不選市，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回量縮止穩後再逢低增加持股佈局。

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