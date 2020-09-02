日盛盤後｜指數月線震盪 OTC指數相對強勢

美科技股持續創高，但亞股周三普遍出現拉回震盪，台股加權指數周三以高盤開出，指數一度攻上月線，但月線之上解套賣壓仍沉重，且成交量始終無法放大，導致盤勢呈現開高走低震盪，不過OTC指數走勢相對加權指數來的強勢。盤面資金聚焦風電、IC設計、電源供應器及鋼鐵相關個股，終場指數下跌3.78點，跌幅0.03%，收在12,699.5點，成交金額為2,086.51億元。三大法人合計賣超43.01億元：外資賣超50.27億元、投信買超8.11億元、自營商賣超0.85億元。

台股加權指數觀盤重點 ：

量能：量縮回檔整理，後續必須補量上攻。

均線：下檔支撐為8月21日低點（約12,462點）附近，上檔壓力為12,850點附近。

技術指標：日KD死亡交叉，短線仍須提防再回測季線。

櫃買指數上漲0.75%，收在167.59點。短線支撐為163點附近，壓力為171點附近。

台股選股方向可留意5G、IC設計、石英元件、生技、風電股。

觀盤重點：中小型題材股輪動，選股不選市

IC設計：龍頭股2454聯發科因傳出AMD尋求合作及歐系外資調高目標價等利多，周三股價出現跳空上漲反彈，另外全球NB觸控板與觸控螢幕IC廠2458義隆因客戶不斷追加訂單，周三股價呈現放量上漲，傳輸介面IC大廠4966譜瑞-KY股價攻上漲停。

電源供應器：受惠居家辦公和遠距教學趨勢，帶動NB換機潮和升級潮，造成電源供應器出現供貨吃緊，3078僑威股價連續飆漲，周三再度攻上漲停，3540曜越、3325旭品及2431聯昌維持高檔強勢，周三股價再度上漲。

鋼鐵：國際鋼價回穩加上隨著政府推動公共投資、電子業建廠及台商回台投資，以及營建業積極推案，推升鋼筋需求，鋼筋、H型鋼大廠2006東和鋼鐵股價持續走高，股價再創今年新高，帶動相關鋼鐵股呈現反彈，2007燁興攻上漲停。

操作建議

美科技股持續創高，但台股由於成交量始終無法放大消化上檔賣壓，我們認為短線上行情維持在月線附近高檔震盪，操作上建議切勿追高殺低，選股不選市，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回量縮止穩後再逢低增加持股佈局。

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