日盛盤前｜台股價漲量縮 美股四大指數同步收紅

美國8月ISM製造業PMI報0，優於預期，且連月呈現擴張，科技股延續火力，蘋果領軍大漲之下，美股四大指數同步收紅，漲幅介於0.75至1.96%，指標股蘋果、Nvidia、博通漲逾3%、AMD漲逾1%、特斯拉則因將發行新股，跌逾4%。

台股目前在站回10日線(12,680點)之上、但尚未重返月線(12,754點)支撐，指數終止連三跌，最終上漲83點，漲幅0.89%，收在12,703.28點，成交金額為2,163.19億元。三大法人合計買超51.82億元，外資買超38.32億元、投信買超4.73億元、自營商買超8.77億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價漲量縮，結構不利盤勢，後勢仍需量價得宜，方對盤勢有利。 均線：仍需站回月線(約12,754點)附近方能轉強，壓力為13000點附近。 技術指標：KD交叉向上，K值高於50，短線有利反彈格局。

櫃買指數漲幅19%，收在166.35點，漲幅落後加權指數。支撐為季線(約162.9點)附近，壓力為168.5點附近，KD向上，K值高於80，來至超買區，留意有拉回風險。

觀盤重點：

指數未能重返月線支撐，後勢需要站回支撐，盤勢方能轉強，因此我們認為在月線支撐下，操作仍慎防持股過高之風險，建議比重不宜超過五成，短線台股選股方向可留意半導體、5G相關、車用、內需、NB/伺服器、高殖利率等。

新一代iPhone即將亮相，根據市場傳出，顯示在疫情干擾下，蘋果對於即將在第四季上市的新款高階iPhone訂單量，仍維持在7,500萬支左右，與去年、前年的水準都相當。蘋果也已要求零組件供應商的備貨量維持與去年差不多，相關供應鏈有2317鴻海、4938和碩、3008大立光、3105穩懋等等。

全球新冠肺炎未見趨緩跡象，使居家辦公、遠端教育風潮仍未停歇，帶動筆電、Chromebook需求持續成長，義隆（2458）在Chrombook觸控板市場市占率頗高，我們認為第三季挑戰單季歷史新高可能性大，且第四季可望延續第三季好表現。

伺服器機殼廠勤誠（8210）受惠宅經濟發威，全球資料中心、伺服器、雲端服務等需求持續轉強，公司對下半年營運審慎樂觀。雲端服務需求增溫，將推升伺服器機殼需求成長，使得目前勤誠訂單能見度好。

和勤精機（1586）公布8月合併營收2.03億元，月增3.18％、年增21.23％，累計前八月合併營收13.79億元、年增7.33％。和勤表示，大陸車市銷量回到成長軌道，下半年進入傳統旺季，客戶訂單按計畫增量，及美系電動車零件的出貨穩定增加，使得汽車零件營收連續三個月，創下今年單月新高。

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