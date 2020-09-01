日盛盤後｜台股指數需站回月線支撐方能轉強

台股目前在站回10日線（12,680點）之上、但尚未重返月線（12,754點）支撐，指數終止連三跌，最終上漲111.83點，漲幅0.89%，收在12,703.28點，成交金額為2,163.19億元。三大法人合計買超51.82億元，外資買超38.32億元、投信買超4.73億元、自營商買超8.77億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能： 價漲量縮，結構不利盤勢，後勢仍需量價得宜，方對盤勢有利。

均線： 仍需站回月線（約12,754點）附近方能轉強，壓力為13,000點附近。

技術指標：KD交叉向上，K值高於50，短線有利反彈格局。

櫃買指數漲幅0.19%，收在166.35點，漲幅落後加權指數。支撐為季線（約162.9點）附近，壓力為168.5點附近，KD向上，K值高於80，來至超買區，留意有拉回風險。

加 指數未能重返月線支撐，後勢需要站回支撐，盤勢方能轉強，因此我們認為在月線支撐下，操作仍慎防持股過高之風險，建議比重不宜超過五成，短線台股選股方向可留意半導體、5G相關、車用、內需、NB／伺服器、高殖利率等。

觀盤重點：ABF載板、觸控面板、車用、IC設計等強勢

ABF載板：今年起隨5G帶動規格提升，需求頗為吃緊，相關個股3189景碩、8046南電、3037欣興等可望迎來商機。

觸控面板：傳出蘋果將ipad觸控訂單全數回歸台廠，由6456 GIS-KY與3673 TPK-KY供應訂單，觸控雙雄股價聞訊攻高。

車用：特斯拉分拆後股價仍走升，供應鏈隨之起舞，相關個股如3665貿聯-KY、1536和大、4739康普、4721美琪瑪等。

IC設計：先前受到禁令利空影響，股價修正後，由領導廠2454聯發科反彈引領族群個股如2458義隆、3034聯詠、3443創意等股價跌深反彈。

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