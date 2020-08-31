日盛盤後｜MSCI爆量甩尾 台股指數失守月線

周一台股向上開高，但2454聯發科、3008大立光等大型權值股走勢保守，大盤由紅翻黑，尾盤因MSCI季度調整，爆出470億大量向下甩尾，周一加權指數下跌137.4點，終場收在12,591.45點，跌幅為1.08%，目前跌破所有短天期均線（5日、10日、20日線），成交金額為2,474.04億元，籌碼方面，周一三大法人合計賣超162.16億元：外資賣超157.42億元、投信賣超4.81億元、自營商買超0.08億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能： 因MSCI季度調整、量能上升，短線上若震盪回測12,500整數大關，須以量縮為宜。

均線： 目前指數連續三個交易日收黑K棒，周一失守月線（約12,754點），目前波段可以8月20日長黑K棒收盤位置12,362點作為支撐區。

技術指標： 周一KD指標開口收斂，K值跌破D值轉為死亡交叉，多方趨於保守。

櫃買指數周一終場上漲0.1%，收在166.03點，目前站在5日均線之上，相對加權指數強勢，下檔可以月線（約164點）作為短線支撐。

加權指數目前仍處在區間格局，但波動劇烈，周一最高點達12,831點，與最低點12,591之間差距240點，目前指數位於歷史高檔區，市場投資人居高思危，短線、當沖比重逐步提高，易造成助漲助跌現象，近日若欲操作強勢股，須留意資金比重控管。後續選股方向，可關注5G、車用、運動風、綠能，以及營建。

觀盤重點：電子回檔整理，傳產相對強勢

風電 : 政府大力推動能源轉型，能源局規劃，2025年離岸風電設置將達到5.7GW（十億瓦），預計將帶來上兆元的投資金額，本土供應鏈受惠可期。周一相關概念股包括3708上緯投控、1513中興電、1519華城、2031新光鋼、9958世紀鋼皆受資金青睞，股價同步上攻。

太陽能 : 政府積極推動綠能政策，目標2025年將再生能源比例提高到 20%，並裝置 20GW 太陽能，周一太陽能股受資金青睞，包括6244茂迪、6443元晶、3576聯合再生、2406國碩、6538倉和皆同步上漲。

營建／鋼鐵 : 全球維持寬鬆貨幣政策趨勢不變，房市在低利環境下，有利推案銷售，另外受台商回流趨勢，亦有利廠辦營建市場向上增溫，鋼廠出貨量可望增加。周一相關營建個股包括5522遠雄、2542興富發、2520冠德皆呈現上漲，資金亦青睞2015豐興、2006東和鋼鐵。

PS5概念股 : 疫情帶動宅經濟商機，Sony新世代主機 PS5預計會在 11 月推出上市，預期將支援WiFi 6，部分先前未購買到Switch的消費者，未來可能直接購買最新款的PS5，銷售量可期。台系相關供應鏈6679鈺太周一攻上漲停，6412群電亦收紅守穩在5日均線之上。

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