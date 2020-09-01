日盛盤前｜台股大盤由紅翻黑

美股蘋果、特斯拉進行股票分割，兩家公司於周一同步上揚，但道瓊成分股多收黑，費半成分股漲跌互見，市場情緒偏向保守，終場僅有那斯達克指數上漲68%，其餘三大指數皆下跌，跌幅介在0.16%~0.78%之間。

周一台股向上開高，但2454聯發科、3008大立光等大型權值股走勢保守，大盤由紅翻黑，尾盤因MSCI季度調整，爆出470億大量向下甩尾，周一加權指數下跌4點，終場收在12,591.45點，跌幅為1.08%，目前跌破所有短天期均線(5日、10日、20日線)，成交金額為2474.04億元，籌碼方面，周一三大法人合計賣超162.16億元：外資賣超157.42億元、投信賣超4.81億元、自營商買超0.08億元。

以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：因MSCI季度調整、周一量能上升，短線上若震盪回測12,500整數大關，須以量縮為宜。 均線：目前指數連續三個交易日收黑K棒，周一失守月線(約12,754點)，目前波段可以8/20長黑K棒收盤位置12,362點作為支撐區。 技術指標：周一KD指標開口收斂，K值跌破D值轉為死亡交叉，多方趨於保守。

櫃買指數周一終場上漲1%，收在166.03點，目前站在5日均線之上，相對加權指數強勢，下檔可以月線(約164點)作為短線支撐。

觀盤重點：

從盤面結構觀察，近日電子回檔整理，傳產相對強勢，加權指數目前處在區間格局，但波動劇烈，周一盤中最高點達12,831點，與最低點12,591之間差距240點，我們認為，由於指數位於歷史高檔區，市場投資人居高思危，短線、當沖比重逐步提高，故易造成助漲助跌現象，若欲操作強勢股，須留意資金比重控管，短線觀察指數能否儘速站回月線，後續選股方向，可關注5G、車用、運動風、綠能，以及營建。

下半年新款智慧型手機陸續登場，各家品牌積極為新品備貨，市場法人看好3044健鼎、2313華通HDI產線稼動率將持續滿載。2313華通8/31表示，目前對第三季展望仍是正向看法不變。業內人士指出，以現有的HDI產能市場供需來看，即使華為訂單需求下降，其餘客戶也會快速搶下產能。

據報導，原先蘋果iPad低價版由陸商歐菲光、6456GIS-KY、3673宸鴻TPK-KY三家一起供應觸控模組，由於歐菲光以低價搶佔市佔，因此供貨比重經常略高出國內觸控雙雄，但歐菲光近期遭美國商務部以侵害新疆當地人權為由，列為黑名單，蘋果8月起對歐菲光抽單，有利國內觸控雙雄在蘋果鏈地位取得領先優勢。

政府拍板開放美豬進口，市場擔心進口豬將影響到國內豬價，影響1210大成與1215卜蜂獲利表現，台灣國產豬能強調新鮮、無腥味，將會是競爭力優勢，業者也再三呼籲政府，希望肉品上能標示產地，若消費者對美豬接受度不高，將有利國產豬價格維持一定價位。

IC設計業者8016矽創第3季本業手機驅動IC業務暢旺，旗下昇佳的感測IC業務也迎來旺季，昇佳的感測IC主要供應OPPO、Vivo、三星、小米等客戶，市場預期矽創本季業績有機會成長達三到四成，挑戰單季歷史新高。

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