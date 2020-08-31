宏遠盤前｜電子做調整 資金移往低股價基期優質股

美股雖強勢，越接近總統大選，風險意識越要提高

本波美股及全球股市大漲，主因來自於全球央行大撒幣造就的資金行情、軋 空、川普作多美國總統大選行情，使得資金行情凌駕在基本面之上，且因資金過度集中高科技股，造成美國高科技股股價大創新高。近期美股強勢上漲，除經濟數據優於預期及政策仍偏多外，FAANG及Tesla大漲功不可沒，尤其8/31 Apple及Tesla股票要分拆，投資人卡位這兩檔股票使得近期股價大幅噴出，不僅帶領美股上漲，全球股市也強勢表現。美股那斯達克、S&P及費半等三大數續創新高，只剩道瓊指數還未創新高。但股市最後一段行情往往是大型股作表現，近期道瓊指數應該有機會創新高。惟需留意的是，當較弱勢的道瓊指數創新高，強勢的那斯達克、費半等科技股若是無法再續創新高甚至還往下跌，就要小心漲多的美股，尤其高科技股將拉回。另由於Apple及Tesla股票分拆讓股價大漲在消息面之前，可能也要提防跌在事實呈現之際；因為，1.今年出貨約50萬輛電動車的Tesla股價漲到2,200多美元，Tesla股票總市值為出貨1千萬輛汽車的豐田股票總市值2倍，短線因超漲及軋空。2.如果Apple新手機沒有5G功能的話，恐怕消費者不會去換新機，屆時將會造成Apple失望性賣壓而大跌。另以巴菲特指數衡量美股大盤也都出現大幅高估，此時反而更需提高風險意識。

中美貿易戰持續增溫，8月以來美國全面圍堵供應商出貨華為的漏洞、以國 安理由擬下架中國微信及抖音國際版TikTok，市場預期阿里巴巴恐將是下一個目標。此外，川普也蓄意想挑起美中政治衝突及擦槍走火的可能性，想引起中 國在軍事上反制美國，藉此達到勝選連任總統的目的，中國應該不會跟美國起軍事衝突，上周中國打了幾顆東風飛彈，秀實力應該就夠了，但美國總統大選後就難說；美國限制中國企業的貿易戰，預期中國反制動作應該也會限定在貿易報復，美中貿易戰若是加劇，可能使得漲多的美股回跌。

全球股市以美股馬首是瞻，推論川普作多美股拚連任，可能使美股出現：1.漲漲跌跌到美總統大選前見高點；2.選前出現稍微較大的修正，然後再走高到美總統大選前。不管美股是出現上述哪一種走勢，越接近美國總統大選，不確定因素將會更多，屆時很多投資人可能會趁近期個股大漲之際，提早逢高獲利了結，不會等到選前當周才獲利了結。在這樣的架構下，推論美股四大指數可能會提早在9~10月中見高點，然後震盪做頭或盤頭往下跌，不會等到11月總統投票日當周才出現高點；除非美股四大指數及個股股價 在今年9月大幅修正，然後再反彈到總統大選前 1~2 周見高點，出現上述第二種情況。

美國擴大華為限制令，台廠中槍

美國擴大華為限制令，實體清單增添華為關係企業152家，規定來自美國軟 體和技術，不能用以製造或開發任何華為子公司及關係企業所生產、購買或訂購 的零組件、元件或設備，且在實體名單上的企業，都必須向美國商務部取得許可 執照才能放行。除此，美國持續對其他中企施壓，如以國安理由擬下架中國微信及抖音國際版TikTok，市場預期阿里巴巴恐將是下一個被管制的目標。上周又傳言，美國擬限制半導體設備廠出貨中國，進一步掐住中國發展半導體的咽喉，也使得上周五台灣半導體設備廠股價大跌。美國擴大華為限制令，近期華為相關的台廠供應鏈股價大跌，許多漲多的電子股跌破季線且持續走弱。大立光股價也受華為影響，外資從6月11日至8月27日止累計共賣超6,252張，金額高達242億元，使得28日股價再度破底收3,420元。今年來大立光走勢是電子權值股表現最弱勢，除了今年全球智慧型手機銷售大幅衰退造成業績不如預期之外，或因華為影響，或因同業切入智慧手機市場分食，使得今年來大立光股價異常疲弱且比去年底5,000元股價下跌22.4%，有別於今年度台股大盤創新高情況。但近3年來大立光在2,800~5,300元區間，若是跌破3,000元，或可搶短。

雖然上周五傳言聯發科向美國提出繼續供應華為的申請，聯發科股價出現跌 深反彈，但預期翻盤的機會可能不大。川普千方百計要置華為於死地，不僅美國高通不能出貨華為，川普不會讓美國以外的企業去撈錢。5/15高通被禁止供應華為，聯發科及台灣等IC廠是鑽空擋出貨給華為，不僅違反美國圍堵華為的政策，也跟美商利益衝突；如果給台灣廠商緩衝期，不就是幫外國廠商打擊美方廠商嗎？即使川普想給華為一線生機，也是高通先申請先過，而後才是聯發科後申請後過。目前股價漲幅過大的高股價基期的電子股趨勢明顯轉弱，許多個股從近期高點往下修正已超過 2~3成，因本益比仍高及籌碼凌亂，仍需提防未來股價若是再往下修正，恐將引發融資多殺多的壓力。

華為何去何從？誰將受惠？

川普處心積慮要置華為於死地，為了避免將來沒有貨可出，華為至少會囤積 上游關鍵零組件半年到1年，其他中國品牌廠也怕會被川普禁制，也會多囤積一些上游半導體關鍵零組件，造就去年至今台灣IC設計及半導體公司業績大好。但近期美國限制廠商出貨華為，堵住台灣廠商可出貨給華為的漏洞，恐將使華為對台灣上游半導體及IC設計公司停止拉貨，台廠未來訂單大幅下降。 因華為已事先大量囤貨，可能一年內還影響不到華為的手機銷售及5G基地台出貨，Apple及三星等手機廠恐怕在一年內也搶不到華為的手機市占率，Oppo、Vivo、SONY、LG等公司當然也分食不到。但明年下半年之前，若華為無法再拿到上游關鍵零組件的話，且因中國晶圓廠技術無法突破10奈米以上，華為用完這批關鍵零組件庫存後，將無高階手機關鍵零組件可用，恐有被迫退出高階智慧型手機及5G基地台行列，屆時華為智慧型手機銷售市佔率將會被 Apple、三星搶佔大半以上。華為是否可以透過中國晶圓廠生產中高階手機晶片？然後出貨高CP值的中階智慧型手機來維生，若是可能的話，或可避免被 迫完全退出智慧型手機市場，剩下的中低階手機市場也就不會由OPPO、VIVO、 SONY、LG 等手機廠分食。至於5G基地台則會被三星、Nokia、易利信等廠分食，網通產品則會被歐美廠商搶去。對代工上述國際手機及網通公司比重越高、代工華為比重越低或幾乎沒有者的台灣代工廠，明年下半年業績會相對優異，近期股價也提前反應這樣情況。

台灣供應商恐將陷入庫存調整

美國限制廠商出貨華為，堵住台灣廠商可以出貨給華為的漏洞，恐將使華為 對台灣上游半導體及 IC 設計公司拉貨嘎然而止，未來將使台廠訂單大幅下降， 對台廠非常不利。對台廠最需要擔心的是，華為大量囤貨讓台廠在今年前8個月迎來大量訂單，如外傳華為對聯發科下三倍訂單量，就怕台灣IC設計公司及半導體廠也以這樣預期，認為未來訂單仍將大量湧進，因而台廠IC設計公司或零組件供應商對下半年對晶圓廠的代工晶片及上游零組件超額下訂。若因華為無法再拉貨，超額下訂的晶片及零組件恐將會變成過多的庫存，如外傳聯發科對華為第四季準備3千萬套的5G手機晶片已無法正常出貨給華為，或將只能賣給Oppo、Vivo、小米等中國廠商。但Oppo、Vivo、小米等中國廠商也會害怕被川普下禁制令，這些廠商也會多囤積一些上游關鍵零組件，恐怕此時也無暇大量囤積上游晶片，只能小量為之；如果要囤積聯發科出貨給華為的手機晶片，可能也需要對手機線路重新設計，額外多花費一些時間及成本。Oppo、Vivo、小米等中國手機廠若是要囤積聯發科的晶片，勢必也會要求聯發科先降價 2~3 成以上再說。 若是台灣IC廠對上游晶圓廠超額下單，一旦未來銷售不如預期，不是削價清庫存，就是打掉庫存，如此恐將使今年第四季到明年上半年業績及獲利成長堪慮，甚至明年業績及獲利出現衰退的情況。至於外資漫天喊目標價逾倍的ABF相關個股，也會因美國堵住限制廠商出貨給華為的漏洞，華為也是ABF類股大客戶，同樣也會使得ABF需求大幅降低，近期股價也從最高點往下修正已超過1~2成有轉弱跡象。

＊外資對台積電調降開第一槍有影？

上周台積電秀2、3 奈米高階製程實力，但上周五外資對台積電開出明年上半年庫存調整的負面影響，以及美國可能限制半導體廠商出貨給中國廠商，造成台積電及半導體設備股股價下跌。台積電今年底還有Apple手機CPU訂單大 量出貨，今年底影響不大，但是明年上半年Apple手機晶片出貨大幅降低，且因華為及海思訂單歸零，以及台灣設計公司陷入存貨調整而大幅降低晶圓代工需求，將使明年上半年台積電業績呈現下降的空窗期；要等明年下半年Intel的 GPU訂單進來、台灣IC設計公司庫存調整完畢、下半年旺季需求，台積電明年下半年業績將可恢復季對季的成長，或許明年度業績可能還不會衰退。但是，二、三線晶圓廠今年底到明年上半年一樣會受到IC設計廠調整庫存的影響，明年業績就難說。台積電股價從330元大漲到466.5元，恐已大幅反應2022年以後有機會代工Intel的3成CPU利多，近期股價或因外資調降評等而出現漲多回檔的可能，短線股價可能在400~467元整理；如果台積電股價在美國總統大選完畢、明年上半年因 IC 設計公司調整庫存而往下修正，將會出現長線投資的好買點。

投資建議

近期投資資金會開始從電子股退出，但市場投資人會去尋找新的投資機會。預期近期部分資金將會跑到股價基期及本益比低、未來展望佳且籌碼乾淨者，如網通、水泥股、食品股、風電股、航運及航空股、面板、太陽能、Tesla概念股、跌深電子股、少數題材股，維繫台股人氣及多頭格局，不讓台股重挫；除非未來美股大跌，那就另當別論。如近兩週來外資買超 最大量的股票，即是以低股價基期、股價跌深的個股為主，預期這樣的調整可能還會持續一段時間。

航運股第二季獲利超出市場預期、每年的7~10月是出貨旺季，在運價上漲及 油價低於去年同期、出貨滿艙，預期第三季獲利將會比第二季好很多。如長榮 6月獲利高達0.35元，因運價提高，市場預估第三季獲利將超過1元、今年EPS將超過2元，明年獲利也可能比今年高，同樣情況也出現在萬海及陽明。雖然傳言近期貨櫃船運因美西線漲太兇，美國聯邦海事委員會要查，但因屬於供給不足及因新冠疫情影響，造成供需失衡使得運價上漲，無關壟斷問題，貨櫃船運公司的業績將大幅成長。由於三大法人對貨櫃航運股持股仍低，近期三大法人才開始加碼，預期這樣情況將持續一段時間，股價低檔有撐。

水泥股第二季獲利超出預期，下半年在中國水災消退後可望有大量基礎建設 及趕工建設需求，可能會推升水泥報價，預期台泥及亞泥下半年的業績及獲利會 大幅成長。近期高溫使得缺電疑慮再起，風電股等因政策推動使得下半年業績開始大增，部分太陽能個股第二季轉虧為盈，在資金從電子股退出之際，也 會有部分資金跑到上緯投控、永冠-KY、世紀鋼及股價沉寂很久且股價基期低的太陽能股。新冠疫情、蝗災嚴重及氣候變遷造成糧食短缺、暑假旺季，有利統一、大成、卜蜂等業績表現。生技股則有幾家公司因投入新冠肺炎疫苗第一期臨床實驗而大漲，帶動生技股跌深反彈，短線題材性投資就好；因為第一期實驗只是才剛開始要做而已，未來還有第二期及第三期臨床實驗要做，不僅曠日廢時，而且是否能夠做得出來，還是未知數。

美國限制華為，不利台灣上游半導體及IC設計公司，卻有利歐美網通廠及 5G建置公司，台灣出貨給歐美網通及歐美5G建置相關比重較高的廠商，將有機會獲得歐美網通代工訂單及5G建置的供應機會，上周網通股股價強勢。歐美疫情未消，線上交易及線上教學仍盛，使得NB及PC需求仍佳，相關股票表 現仍佳；面板股受惠於報價上漲，近期友達、群創及LCD相關零組件股股價強勢。上半年因疫情影響使得手機銷售不佳，但第四季起會有Apple新手機上市的業績增溫，及年底開始到明年的5G手機換機需求，股價基期低的手機零組件股 及組裝廠將有機會贏來出貨旺季或是否極泰來。但如果Apple新手機沒有 5G功能，恐怕會使得消費者不願意去換新機，屆時也將會造成失望性賣壓。至 於，Apple利用紅色供應鏈進逼台廠，將不利於台灣組裝廠長線業績；但Apple 智慧型手機組裝廠目前股價基期較低，下半年進入出貨旺季，股價有機會因業績增溫而上漲。5G建置及電動車是未來大趨勢，但近期中國5G建置放緩，不利於承接中國5G建置比重較高的零組件供應商；今年出貨約50萬輛的Tesla股價漲到2,200美元屬於超漲及軋空，Tesla供應鏈股價已大漲， 就不要急著追高相關供應鏈股價，可等Tesla股價適度修正，再找受惠股來投資。

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