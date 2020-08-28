日盛盤後｜台股持續整理 跌破20日線

週四美股漲跌互見，週五台股以下跌38.01點的12,759.30點開出後，在晶圓代工龍頭、2454聯發科走弱下，指數震盪走低，最低來到下跌109.74點的12,687.57點後，隨後在2454聯發科、汽車零組件、太陽能、生技防疫、機械零組件等族群走強下，指數震盪走高，不過受到晶圓代工龍頭壓抑指數下，尾盤雖拉抬2454聯發科，但終場加權指數仍以下跌68.46點的12,728.85點作收，跌幅0.53%，成交量2,053.92億元。三大法人合計賣超61.06億元：外資賣超62.46億元、投信賣超2.65億元、自營商買超4.05億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能： 價跌量縮，符合整理型態的量價要求。

均線： 跌破所有短天期均線（5日、10日、20日線），在短天期均線糾結下，若不能站回月線之上，短線恐持續整理。

技術指標： KD在8月25日出現黃金交叉後，週五K、D開口縮小，未出現死亡交叉前偏多操作為宜。

櫃買指數上漲0.03%，收在165.86點，站穩5日線，持續挑戰166.25~168.22點的前高壓力區，支撐約164.5點附近，壓力約在167.3點附近。

跌破所有短天期均線（5日、10日、20日線），下週一若不能站回月線之上，短線恐將持續整理。

觀盤重點：汽車零組件、機械零組件、太陽能、生技防疫、業績成長

汽車零組件：在TELSA股價持續走高，疫情對車市影響逐漸淡化，車廠拉貨開始回溫，激勵股價表現，由TELSA 概念股的4551智伸科、6288聯嘉漲停領軍，包括:1525江申、1587吉茂、2497怡利電等均有4%以上的漲幅。

機械零組件：受惠居家辦公、遠距教學的需求，在半導體、5G、醫療、自動化設備需求回溫下，機械零組件3Q20業績持續看好，除了4571鈞興-KY漲停外，2049上銀、1597直得、4568科際精密等均有3.4%以上的漲幅。

太陽能：今年被視為台灣綠電交易元年，開放綠電直供、轉供賣給客戶，不再只能賣給台電，而是有更多交易的選擇，加上國內大型電廠的建制，帶動太陽能產業有望下半年轉虧為盈之下，除了4934太極漲停外，包括:3713 新晶投控、6244茂迪、3691碩禾、2406國碩、3576聯合再生等均有2.3%~6.8%不等的漲幅。

操作建議

台股從7月21日至今在13,031~12,144點間進行下降楔型整理，周五跌破所有短天期均線，下週二前若不能站回月線之上，5日線將下彎，短線恐將持續整理。我們認為在類股輪動快速下，擇優擇強操作仍是獲利不二法門。台股短線可留意: 汽車零組件、機械零組件、太陽能、生技防疫、業績成長股等。

※本資料由日盛投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!