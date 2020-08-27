日盛盤後｜台股指數守穩月線 擇優擇強操作

在周三美股四大指數續漲的激勵下，周四台股以上漲54.96點的12,888.65點開出後，在電子、汽車、玻陶股上漲下指數最高來到上漲127.39點的12,960.68點，恰逢兩個前高(13031點、12981點)切線反壓，隨後在2454聯發科、3661世芯-KY、3034聯詠等IC設計股領跌之下，指數震盪走低，終場加權指數以下跌35.98點的12,797.31點作收，跌幅0.28%，成交量2,166.29億元。三大法人合計賣超81億元：外資賣超77.47億元、投信買超5.48億元、自營商賣超9.01億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能： 價跌量增，下降切線（7月28日的13031點與8月18日的12981點切線）仍待補量突破。

均線：守穩短天期均線（5日、10日、20日線），且短天期均線（5日、10日、20日線）糾結，留意後勢突破方向。

技術指標： KD在8月25日出現黃金交叉後，周四K、D開口擴大，未出現死亡交叉前偏多操作為宜。

櫃買指數上漲0.11%，收在165.81點，持續挑戰166.25~168.22點的前高壓力區，支撐約163.7點附近，壓力約在168點附近。

周四指數挑戰下降切線失敗而拉回，但仍守穩短天期均線，短線多頭格局未變，KD未出現死亡交叉前，仍以偏多操作為宜。

觀盤重點：面板、生技防疫、電源供應器、業績成長股

面板:在面板雙虎切入Mini LED面板，加上疫情帶來的居家辦公、上課商機持續，且偏光片漲價趨勢已現之下，由3481群創領漲、包括:2409友達、4960誠美材、8215明基材等均有6.5%以上的漲幅。

生技防疫：在1760寶齡富錦向衛福部申請「飛確快篩試劑」專案製造許可，4147中裕與哥倫比亞大學簽暑COVID-19最新單株抗體授權，及6492生華科新藥獲美FDA緊急核准用於新冠人體臨床試驗等利多激勵下，包括:1760寶齡富錦、4147中裕、6492生華科漲停，而4726永昕、6589台康生技、9103美德醫療-DR等均有5%以上的漲幅。

電源供應器：隨著下半年新世代CPU、GPU問世，功耗持續提升，需要更高功率的電源供應器，將提升電源供應器廠業績，除3078僑威、6276安鈦克停板外，包括:3023信邦、6203海韻電等均有5.6%以上的漲幅。

操作建議

台股從7月21日至今在13031~12144點間進行下降楔型整理，周四挑戰下降切線(7月28日的13031點與8月18日的12981點切線)失敗而拉回，只要指數守穩5日線，仍有再次挑戰機會。操作上在類股輪動快速下，擇優擇強操作仍是獲利不二法門。台股短線可留意:面板、生技防疫、電源供應器、業績成長股等。

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