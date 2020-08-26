日盛盤後｜指數沿5日線盤堅 設備股表現強勢

美科技股持續創高，但亞股周三普遍出現拉回震盪，台股加權指數周三以平高盤開出，指數維持在及月線附近震盪，成交量始終無法放大仍較前一交易日量縮，導致無法有有效持續攻高，不過OTC指數走勢相對加權指數來的凌厲。盤面資金聚焦設備、航運、造紙及生技相關個股，終場指數上漲75.04點，漲幅0.59%，收在12,833.29點，成交金額為1,766.28億元。三大法人合計買超15.9億元：外資買超17.76億元、投信買超3.25億元、自營商賣超5.11億元。

台股加權指數觀盤重點：

量能：持續量縮上漲，短線有量價背離疑慮，後續必須補量上攻。

均線：下檔支撐為8/21低點(約12,462點)附近，上檔壓力為13,000點附近。

技術指標：日KD黃金交叉，短線仍有利於反彈。

櫃買指數上漲1.26%，收在165.63點。短線支撐為160點附近，壓力為170點附近。

股選股方向可留意5G、設備、IC設計、資訊軟體、生技、風電股。

觀盤重點：設備、航運、造紙、生技強勢勢

設備：國內龍頭晶圓廠技術論壇釋出先進製程的量產時程，相關蓋廠計畫浮現，設備股成為周三盤面資金追逐的焦點，6196帆宣、3131弘塑股價在10點之前皆以攻上漲停至收盤，其他如2404漢唐、3413京鼎、3680家登等半導體設備族群股價均呈現上漲。

造紙：受惠中國大陸傳出9月起紙漿報價調漲利多，1909榮成及1906寶隆周三股價9點半前即攻上漲停並鎖死至收盤，也聯袂帶動其他相關造紙股1905華紙、1907永豐餘股價呈現反彈上漲。

航運：遠東-美西線運價今年以來大漲一倍，連帶使得2603長榮、2609陽明兩大航運商營運大幅改善，2603長榮第3季的獲利可望再衝高，周三股價再創今年新高，2609陽明有機會扭轉前三季虧損的慘況，週三股價連續2天攻上漲停。

操作建議

美科技股持續創高帶動台股反彈收復8/20的高檔帶量長黑高點，但由於成交量始終無法放大消化上檔賣壓，短線上有量價背離的疑慮。我們認為短線上行情維持在月線附近高檔震盪，操作上建議切勿追高殺低，選股不選市，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回量縮止穩後再逢低增加持股佈局。

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