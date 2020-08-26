日盛盤前｜美股四大指數漲跌互見

美國消費者信心跌至 6 年低點早盤一度造成美股回檔，但美中貿易停火和新冠單日確診數下滑使得市場氣氛樂觀，尾盤科技股再度拉升，終場美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於-0.21%至+1.07%，其中費半指數最為強勢，其中AMD上漲94%，另外蘋果下跌0.82%，聯電ADR下跌1.58%。

量價及技術面：

量能：持續量縮上漲，短線有量價背離疑慮，後續必須補量上攻。

均線：下檔支撐為8/21低點(約12,462點)附近，上檔壓力為12,900點附近。

技術指標：日KD黃金交叉，短線仍有利於反彈。

櫃買指數上漲06%，收在163.57點。短線支撐為158點附近，壓力為166點附近。

觀盤重點：

美股持續創高帶動台股反彈收復8/20的高檔帶量長黑高點，並一舉突破5日線及月線，惟成交量持續量縮，短線上有量價背離的疑慮。我們認為短線上行情應仍維持高檔震盪，操作上建議切勿過度追高殺低，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回季線量縮止穩後再逢低增加持股佈局。選股方向可留意5G、設備、IC設計、資訊軟體、生技、風電股。

中新社報導，2382廣達拿下一家「知名美國電動車企業上海工廠」的車載平板電腦大單。今年前四個月銷售業績達人民幣5,000萬元（約新台幣1億元），省下的關稅及相關增值稅達人民幣511萬元。

蘋果新iPhone問世倒數，光學鏡頭供應商3406玉晶光訂單滿手，產能爆滿。因應龐大訂單需求，3406玉晶光除了在生產重鎮中國大陸廈門新增三座廠房，台灣台中中科總部也罕見擴產中，推升今年上半年資本支出衝上75億元，年增近13倍，逼近去年全年總和的21.31億元。

3481群創搶搭大尺寸面板7、8月報價連續兩個月大漲一成的強勁復甦商機之際，總經理昨（25）日透露，3481群創中小尺寸業務也搭上防疫帶來的宅經濟商機，筆電面板出貨年增五成，不僅第3季營運將優於第2季，第4季目前看來也沒問題。

3105穩懋打入SpaceX星鏈計畫，總管理服務處總經理表示，相較過去以高通（Qualcomm）為主的傳統衛星，雖單價及穩定性高，但量能不大，而星鏈計畫因屬中低軌道衛星，所需數量遠超乎過去，為需求帶來結構性的變化，3105穩懋在衛星的應用將由過去10年的周期變成3、5年，未來成長動能將因此大為提升。

伴隨營運持穩推進，1717長興自結7月營業利益23億元，稅前獲利3.36億元，月增46.7％；前七月營業利益14.22億元，稅前獲利13.89億元，以股本124.03億元計算，每股稅前盈餘1.12元。

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