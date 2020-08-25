日盛盤後｜指數攻上5日線

美股持續強勢創高，加上美中談判釋出正面消息，帶動亞股周二呈現反彈，台股加權指數周二跳空開高，指數一舉突破5日線及月線之上，惟成交量較前一交易日量縮。惟OTC指數反彈持續相對大盤較大。盤面資金聚焦航運、遊戲軟體、伺服器板卡、風電及工具機相關個股，終場指數上漲111.12點，漲幅0.88%，收在12,758.25點，成交金額為1,989.84億元。三大法人合計買超54.12億元：外資買超34.5億元、投信買超11.83億元、自營商買超7.78億元。

台股加權指數觀盤重點：

量能：持續量縮上漲，短線有量價背離疑慮，後續必須補量上攻。

均線：下檔支撐為8/21低點(約12,462點)附近，上檔壓力為12,900點附近。

技術指標：日KD黃金交叉，短線仍有利於反彈。

櫃買指數上漲1.06%，收在163.57點。短線支撐為158點附近，壓力為166點附近。

台股選股方向可留意5G、設備、IC設計、資訊軟體、生技、風電股。

觀盤重點：航運、風電、資訊軟體、伺服器表現強勢

航運：遠東-美西線運價今年以來大漲一倍，連帶使得2603長榮、2609陽明兩大航運商營運大幅改善，2603長榮第3季的獲利可望再衝高，周二股價再創今年新高，2609陽明有機會扭轉前三季虧損的慘況，週二股價一舉攻上漲停。

遊戲軟體：遊戲股王3293鈊象受惠6大APP自製遊戲及海外授權業績持續成長，股價持續創歷史新高，也帶動相關遊戲股3546宇峻、5478智冠等遊戲體族群股價出現反彈。

伺服器：3515華擎第3季伺服器業績維持在高檔水準，PC主機板因產品升級需求，加上AMD推出新產品效應帶動下，周二股價再創今年新高，相關族群2376技嘉跟進AMD腳步，推出多款搭載AMD A520晶片組的新主機板可望掀起新一波換機潮，帶動技嘉第3季主板出貨季增逾一成，周二股價再度轉強大漲超過5%。

操作建議

美股持續創高帶動台股反彈收復8/20的高檔帶量長黑高點，並一舉突破5日線及月線，惟成交量持續量縮，短線上有量價背離的疑慮。我們認為短線上行情維持高檔震盪，操作上建議切勿追高殺低，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回季線量縮止穩後再逢低增加持股佈局。

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