日盛盤前｜台股短線量價背離 後續補量上攻

美國單日確診數大幅下滑，美國FDA也緊急授權用血漿療法對抗新冠肺炎等利多激勵美股再度走揚，終場美股四大指數呈現全面上漲，漲跌幅介於+0.6%至+1.35%，其中道瓊指數最為強勢，其中波音上漲43%，另外蘋果上漲1.2%，聯電ADR上漲3.27%。

量價及技術面：

量能：量縮上漲，短線有量價背離疑慮，後續必須補量上攻。 均線：下檔支撐為8/21低點(約12,462點)附近，上檔壓力為12,900點附近。 技術指標：KD向下開口收斂，短線維持區間震盪。

櫃買指數上漲94%，收在161.86點。短線支撐為158點附近，壓力為165點附近。

觀盤重點：

美中科技戰持續干擾全球股市，台股上周高檔出現帶量長黑後，短線上將會進入震盪整理，仍要提防再度回測季線，操作上建議切勿過度追高殺低，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回季線量縮止穩後再挑選下半年景氣回溫的產業逢低布局。選股方向可留意5G、設備、IC設計、資訊軟體、生技、風電股。

金融時報報導，美國川普政府擴大封殺華為，可能打亂2454聯發科5G布局，主因華府對華為祭出的最新限制措施，可能涵蓋245聯發科銷售的晶片組，而且2454聯發科比其他業者更積極押注中國大陸市場。

2303聯電日前大手筆買回5萬張庫藏股，公司規劃9月將當時買回的自家股票以每股16元開放近千名主管認購，認購價較2303聯電目前股價低逾41%，引發總經理及財務長等十多名公司經理人「賣老股、買新股」的持股申報轉讓潮。

遠東-美西線運價今年以來大漲一倍，市場看好2603長榮、2609陽明兩大航商，其主力兩大航線一起反彈。法人預期，2603長榮、2609陽明第3季的獲利可望再衝高，第4季營運透明度也拉高，2609陽明有機會扭轉前三季虧損的窘境。

全球健身器材產業進入下半年旺季，在居家健身風潮興起下，家用健身器材持續熱銷，配合疫情趨緩後的商用市場復甦及年底購物潮，1736喬山、1515力山、1598岱宇等健身三雄出貨轉強。

台股昨（24）日在外資轉為賣超牽制下，月線收復戰失利，指數終場上漲39點收12,647點，當沖比則上衝到43%的史上第三高。日盛投顧認為，台股短線屬高檔區間震盪，本周摩台期結算將會是牽動多空的關鍵因素之一。

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