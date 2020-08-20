日盛盤後｜多殺多賣壓壟罩 指數失守月線
周四台股賣壓沉重，急殺的可能原因包括 : (1)聯準會7 月會議紀要重申新冠疫情將「嚴重影響」經濟；(2)華為禁令事件陰影壟罩；(3)波段操作者與短線追高者，盤中見破月線，獲利了結賣壓與停損賣壓同時出籠，形成多殺多、非理性急跌之局面。周四加權指數下跌416點，終場收在12,362.64點，跌幅為26%，失守月線，成交金額為3477.95億元，籌碼方面，周四三大法人合計賣超253.69億元：外資賣超132.76億元、投信賣超17.03億元、自營商賣超103.9億元。
由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：
- 量能：價跌量增，價量呈現背離，後續若回測季線，須以量縮為宜，不宜量。
- 均線：目前指數連續三個交易日收實體黑K棒，周四失守月線(約12,702點)，目前短線上以季線(約12,054點)作為支撐。
- 技術指標：周四KD指標死亡交叉開口擴大，K值跌破50，多方趨於保守。
櫃買指數周四終場下跌61%，收在156.73點，目前5日線、10日線、月線糾結向下反壓，並跌破季線(約160.9點)，下檔以150點整數關卡作為支撐。
觀盤重點： 8/18、8/19、8/20加權指數連續三日收實體黑K，短線上的套牢壓力成形，現階段現金部位較高之投資人宜觀察2-3個交易日再行動作，持股水位較高者，則可考慮換股至營收表現佳、股價基期相對低之價值股，後續選股方向，可關注電源供應、航運、生技醫材、及不受匯損干擾之食品類股。
觀盤重點：個股普遍出量急挫 生技防疫、太陽能相對抗跌
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