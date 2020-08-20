周三美股上下波動擴大，早盤科技股強勁上漲，蘋果市值登上 2 兆美元、標普500指數於盤中創下新高，但尾盤時段Fed 發布 7 月會議紀要，指出企業之間不確定性可能會給勞動市場的強勁復甦帶來壓力，美股回吐漲幅，終場四大指數全數下跌，跌幅介在31%~0.63%之間。

美國宣布擴大對華為的制裁，受利空影響，周三華為概念股與 IC 設計承壓，多數電子股普遍呈現修正，資金流向低基期轉機股、以及具題材性之生技、散熱等類股，終場加權指數下跌5點，收在12,778.64點，跌幅為0.73%，失守5 日線、10日線，成交金額為2545.82億元，籌碼方面，周三三大法人合計賣超46.07億元：外資賣超6.36億元、投信賣超1.3億元、自營商賣超38.41億元。

以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價跌量增，價量呈現背離，後續若回測月線，須以量縮為宜，不宜帶量。 均線 : 目前指數連續二個交易日收實體黑K棒，周三失守5日線(約12, 833點)， 10日線(約12,825點)目前短線上以月線(約12,705點)作為支撐。 技術指標：周三K值跌破D值，轉為死亡交叉，短線動能趨緩。

櫃買指數周三終場下跌14%，收在164.31點，目前5日線、10日線膠著，以區間整理格局看待，下檔以月線(約163.4點)作為短線支撐。

觀盤重點：

8/18周二指數最高點來到12,981點，但追價力道不足，8/18、8/19連續二日收實體黑K，顯示上檔13,000點具壓力。日盛認為，近期短線上電子股雜音較多，建議可適度將股價位階處於高檔之持股，換股至營收表現佳、回測短期均線不破，或股價基期相對低之價值股，後續選股方向，可關注電源供應、航運、生技醫材、及不受匯損干擾之營建、食品股，另外，建議持股宜分散，不宜單股重壓。

日經新聞引述消息人士談話報導，因應美國發動的科技戰，華為與中興通訊正加速「去美化」，並著手改變產品設計，由於相關改變需要時間整頓，華為與中興因而放慢在大陸境內裝設5G基地台步調。對此，3105穩懋董事長指出，5G已是趨勢，最多只是建設延後，但仍會持續進行，不必過於憂心。

驅動IC廠3034聯詠下半年受惠5G智慧手機、4K電視拉貨需求暢旺帶動，預期將帶動整合觸控暨驅動IC（TDDI）及大尺寸驅動IC出貨量增溫，由於近期8吋晶圓產能吃緊，市場傳出，2303聯電可望在下半年調漲晶圓代工報價，聯詠則將同步對客戶反映上漲，預期將有利於聯詠營收增加。

受惠於燃油成本大幅滑落，海運股第2季財報普遍優於預期。展望下半年，考量歐美各國陸續重啟經濟，生產活動恢復正常，第3季產業旺季效應可期。相關個股包括2603長榮、2615萬海。

Sony新款遊戲主機PS5將搶在年底歐美購物旺季上市，供應鏈都已經進入放量出貨階段，根據外媒報導指出，預期PS5上市半年左右就可望衝出至少600萬台銷量，微機電（MEMS）麥克風廠6679鈺太打進PS5供應鏈，訂單有望一路旺到2021年。

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