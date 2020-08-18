日盛盤後｜月線為多頭重要防守線
大盤自12,197點拉回修正至8,523點共修正3,674點，反攻至07/28高點13,031點反彈4,508點反彈比率為23，不僅收復失土且創歷史高點。美擴大限制晶片供貨，華為供應鏈倒地，週二台股台股開平走低震盪，最高點12,981點未創波段高，最低點12,840點守穩5日線（12,811點）、10日線（12,828點）、月線（12,690點）、季線（11,999點）、年線（11,327點）及半年線（11,222點）。終場指數下跌83.97點，跌幅0.65%，收在點，成交金額為2,472.68億元，大於5日均量（2,285億元）及20日均量（2,365億元）。三大法人合計賣超51.09億元：外資賣超29.95億元、投信賣超0.18億元、自營商賣超20.96億元。
由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：
- 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。
- 均線：支撐為12,500點至12,600點，壓力為13,031點附近。
- 技術指標：KD開口向上，9日K值（69）大於50，短線偏多整理。
櫃買指數漲跌幅46%，收在164.54點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為季線附近，壓力為168點左右，KD技術指標開口閉合，9日K值（44）小於50，短線整理。
台股選股方向可留意第三季展望佳、5G、半導體、PCB、NB/伺服器、綠能、原物料、內需、生技/防疫等。
觀盤重點：5G、伺服器、工業4.0、原物料、生技/防疫、運動風為短線盤面主流
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