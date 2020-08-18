日盛盤後｜月線為多頭重要防守線

大盤自12,197點拉回修正至8,523點共修正3,674點，反攻至07/28高點13,031點反彈4,508點反彈比率為23，不僅收復失土且創歷史高點。美擴大限制晶片供貨，華為供應鏈倒地，週二台股台股開平走低震盪，最高點12,981點未創波段高，最低點12,840點守穩5日線（12,811點）、10日線（12,828點）、月線（12,690點）、季線（11,999點）、年線（11,327點）及半年線（11,222點）。終場指數下跌83.97點，跌幅0.65%，收在點，成交金額為2,472.68億元，大於5日均量（2,285億元）及20日均量（2,365億元）。三大法人合計賣超51.09億元：外資賣超29.95億元、投信賣超0.18億元、自營商賣超20.96億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

均線：支撐為12,500點至12,600點，壓力為13,031點附近。

技術指標：KD開口向上，9日K值（69）大於50，短線偏多整理。

櫃買指數漲跌幅46%，收在164.54點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為季線附近，壓力為168點左右，KD技術指標開口閉合，9日K值（44）小於50，短線整理。

台股選股方向可留意第三季展望佳、5G、半導體、PCB、NB/伺服器、綠能、原物料、內需、生技/防疫等。

觀盤重點：5G、伺服器、工業4.0、原物料、生技/防疫、運動風為短線盤面主流

5G：全球拚5G商轉，相關個股如網通5388中磊、6285啟碁、3491昇達科、2345智邦及光通訊的4977眾達-KY、3081聯亞等，PA在5G時代用量將增加，3105穩懋、2455全新、8086宏捷科等營運回升，散熱6230超眾、3324雙鴻、3338泰碩、3017奇鋐、3653健策等也因5G而受惠，5G相關通訊元件6271同欣電、3152璟德2020年迎新商機，2449京元電搶食5G大餅，6146耕興5G測試訂單開始攀升，IC設計2454聯發科將是推動5G平價化的重要推手。

伺服器：資料中心建置不停歇、3515華擎、2376技嘉、2377微星、8155博智等將受惠。

工業4.0：中美爭霸引發生產在地化，工業自動化需求將成長，2308台達電、6414樺漢、2395研華、6166凌華、2049上銀、1590亞德客-KY、1597直得、6188廣明等相對受惠。

原物料：資金輪動，1305華夏、1309台達化等為週二指標股。

生技/防疫：生技為台灣產業的明日之星，可留意包括原料藥4119旭富、1762中化生、新藥4105東洋、1752南光、4162智擎、3176基亞、1760寶齡富錦、1795美時、4147中裕、4174浩鼎4128中天、4743合一、醫材4107邦特、4163鐿鈦、4126太醫、保健食品1707葡萄王、醫美4137麗豐-KY、4190佐登-KY、1786科妍、臍帶血1784訊聯、眼科3218大學光等。新冠肺炎疫情不止，6504南六、4142國光生、8341日友、3023信邦、6582申豐等為相關題材個股。

運動風：運動商機再起，可留意如健身器材1515力山、1736喬山、健身房8462柏文、製鞋9910豐泰、9904寶成、9802鈺齊-KY、9938百和、紡織成衣1477聚陽、1476儒鴻、4401東隆興、休閒車5288豐祥-KY、電動自行車9921巨大、9914美利達、高爾夫球8924大田、8928鉅明、8938明安、6670復盛應用等。

內需：三倍券刺激國內消費，選股方向可朝運輸/汽車的2633台灣高鐵、2640大車隊、2207和泰車、食品1216統一、1210大成、超商2912統一超、5903全家、營建資產2504國產、2520冠德、2548華固、生命事業5530龍巖等族群及個股。

※本資料由日盛投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!