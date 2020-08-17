日盛盤後｜指數欲挑戰前高

台股維持在5日線(12,793點)、10日線(12,811點)、月線(12,666點)之上，一路走高，指數最終大漲65點，漲幅1.26%，收在12,956.11點，成交金額為2,223.55億元。三大法人合計買超139.96億元：外資買超96.46億元、投信買超3.7億元、自營商買超39.81億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價漲量漲，結構偏多，後勢仍需量價得宜，方對盤勢有利。

均線：支撐為月線(約12,666點)附近，壓力為7/28前高13,100點附近。

技術指標：KD交叉向上，K值高於50，短線偏多格局。

櫃買指數漲幅58%，收在165點，漲幅落後加權指數。支撐為季線(約160.2點)附近，壓力為168點附近，KD向下，缺口收斂，K值小於50，短線震盪偏多。

觀盤重點：指數欲挑戰前波高點，若能量價齊揚，順勢突破，方能積極擇股操作，倘若未見突破，操作仍慎防持股過高之風險，建議比重不宜超過五成，短線台股選股方向可留意半導體、5G相關、車用、內需、NB/伺服器、高殖利率等。

觀盤重點：原物料、航運、運動風、NB/伺服器等強勢

原物料：二線塑化因利差擴大，繳出優於預期的財報，相關個股如1312國喬、1309台達化、1313聯成、1304台聚、1308亞聚、1305華夏等。造紙也在1907永豐餘倍增獲利的激勵下，其餘個股像1906寶隆、1909榮成等走升。

航運：美、歐航運運價有望逐步走揚，加上2603長榮財報優於市場預期，股價攻克漲停，激勵個股如2612中航、2618長榮航、2606裕民等股價走強。

運動風：歐美陸續復工下，客戶訂單回籠，相關個股如1476儒鴻、9910豐泰、1477聚陽、9802鈺齊-KY等營運受惠。健身器材也受惠疫情推動營運表現，個股像1598岱宇、1515力山、1736喬山等強勢。

NB相關：第三季可望延續需求，2382廣達、2377微星、2353宏碁、2376技嘉等旺季可期。

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