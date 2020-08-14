日盛盤後｜突破5日線轉強 擇優擇強操作

周四美股漲跌互見，周五台股以下跌16點的12709.97點開出，最低來到12679.19點回測收斂三角下緣支撐後，在太陽能、生技防疫、主機板、PCB、自行車等族群走強下，指數震盪走高翻紅，終場加權指數以上漲32.33點的12,795.46點作收，漲幅0.25%，成交量2134.11億元。三大法人合計買超58.94億元：外資買超39.49億元、投信買超6.86億元、自營商買超12.59億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價漲量縮，符合收斂三角尾端的常態，留意能否帶量收斂三角上緣壓力。

均線：突破5日線，短線轉強，將挑戰收斂三角上緣壓力(約12950點附近)。

技術指標：在周三出現死亡交叉後，周五K、D開口持續縮小，等待黃金交叉的買進訊號。

櫃買指數上漲88%，收在164.05點，突破20日線，將挑戰10日線，支撐約161.3點附近，壓力約在165.3點附近。

觀盤重點：周五突破5日線，短線轉強，下週將挑戰收斂三角上緣壓力(約12950點附近)，未出現爆量長黑跌破20日線前，仍以偏多操作為宜。

觀盤重點：生技防疫股、PCB、太陽能、自行車、業績成長

生技防疫股：在全球新冠肺炎疫情持續蔓延，全球確診數已飆破2010 萬例，美國確診數超過520萬，美國週三單日通報逾 1500 個死亡案例創5月底以來新高，加上川普政府將向學校分發25 億個口罩之下，激勵生技防疫股走強，除了4746台耀、1762中化生、9103美德醫療-DR漲停外，1325恆大、1701中化、1760寶齡富錦、4935茂林-KY等均有5%以上的漲幅。

PCB：在進入3Q20旺季效應，加上不少公司財報優於法人預期，激勵股價表現，由6251定穎、8046南電漲停領軍，包括：8213志超、5469瀚宇博、3037欣興、6141柏承、6191精成科等均有85%以上的漲幅。

太陽能：今年是台灣大型地面太陽能電廠併網高峰，台電之前斥資近百億元台南將軍、七股區鹽灘地建置裝置容量達150MW太陽能電廠，而中部濱海地區有180MW電廠，這些大型電廠的建制，帶動國內太陽能產業擺脫上半年營運谷底，並有望轉虧為盈之下，除了3576聯合再生、3686達能、6244茂迪、2406國碩漲停外，包括：4934太極 、6443元晶等均有7%以上的漲幅。

操作建議：台股從7/28出現爆量長黑至今，加權指數在12,506~13,031點間做收斂三角整理，目前接近尾端，下週將挑戰收斂三角上緣壓力(約12950點附近)。操作上在陸續公布第二季獲利與法說會陸續展開下，汰弱換強操作仍是獲利不二法門。短線台股可留意：生技防疫、太陽能、PCB、自行車、主機板、業績成長股等。

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