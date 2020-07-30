日盛盤後｜指數再創收盤歷史新高 擇優擇強操作

Fed 7月利率會議態度維持寬鬆，激勵周三美股走揚，加上AMD今年展望樂觀，帶動台積電 ADR強彈逾7%，使周四台股以上漲89點的12691.86點開出後，在2454聯發科、5269祥碩等高價股走軟下指數震盪走低，但在生技防疫、運動風、綠電等族群與財報績優股走強下，11點過後指數震盪走剛，終場加權指數以上漲181.95點的12,722.92點作收，漲幅1.45%，成交金額 2,146.24億元。三大法人合計賣超25.51億元：外資賣超28.18億元、投信買超9.35億元、自營商賣超6.68億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價漲量縮，在周二爆出巨量後，近期維持2,000億元以上的成交量震盪盤堅，指數有機會再創高。

均線：連兩日守穩5日線，短天期均線(5日、10日、20日線)多頭排列，有利指數創高。

技術指標：若KD明日黃金交叉，有利指數走強。

櫃買指數上漲33%，收在161.73點，突破5日線，將挑戰10日線，支撐約159點附近，壓力約在163點附近。

觀盤重點：週四站上12,682點再創台股收盤的歷史新高，多頭格局不變，未出現爆量長黑跌破20日線前，偏多操作為宜。

觀盤重點：生技防疫股、綠電、運動風、IC基板

生技防疫股：在美FDA對新冠病毒的核酸、抗原快篩檢測都開放個人、學校、公司行號等就可以執行，市場擴大國內業者將雨露均霑，加上4743合一的糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥三期解盲具顯著療效及4106雃博新冠呼吸器獲專案製造許可等利多的激勵下，激勵生技防疫股展開反彈，包括:1781合世、6589台康生技、4157太景*-KY、6535順藥、4128中天、4192杏國、4743合一、4726永昕、4133亞諾法、4106雃博、9103美德醫療-DR等均以漲停作收。

綠電概念股：在核二廠除役進入倒數計時，國內電力缺口將由燃氣火力及太陽光電、風力發電等綠電能源接棒，加上3708上緯投控子公司上緯新材料申請中國上市案，獲上海證交所科創版上市委員會審議通過的激勵下，除了6441廣錠、3686達能漲停外，包括: 6477安集、6443元晶、3576聯合再生、6244茂迪、3708上緯投控、2031新光鋼、8463潤泰材、5483中美晶等均有3%以上的漲幅。

運動風概念股：在歐美陸續解封後消費需求較預期更佳，國際大廠第三季下單信心轉強，營運將脫離谷底，吸引法人加碼，包括: 1476儒鴻、1477聚陽、4439冠星-KY、1736喬山、1598岱宇等均有3%以上的漲幅。

操作建議：加權指數站上12,682點再創台股收盤的歷史新高，在多頭格局不變下，偏多操作為宜。操作上在陸續公布第二季獲利、法說會陸續展開下，汰弱換強操作仍是獲利不二法門。台股短線可留意: 生技防疫股、綠電、運動風、IC基板、半導體股、業績成長股等族群。

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