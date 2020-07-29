日盛盤後｜指數力守5日線

台股尚未跌破5日線(12,486點)、10日線(12,381點)、月線(12,240點)，開低震盪，尾盤再現賣壓，指數最終下跌76點，跌幅0.36%，收在12,540.97點，成交金額為2,187.23億元。三大法人合計賣超120.93億元，外資賣超62.18億元、投信賣超9.79億元、自營商賣超48.96億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價跌量縮，後勢仍需量價得宜，方對盤勢有利。

均線：支撐為10日線(約12,486點)附近，壓力為7/28前高13,000點附近。

技術指標：KD交叉向下，K值高於50，短線震盪偏多。

櫃買指數漲幅17%，收在159.61點。支撐為季線(約155.3點)附近，壓力為月線166.7點附近，KD向下，K值小於20，進入超賣區，留意技術面反彈，惟格局相對弱勢。

觀盤重點：指數創高拉回爆大量，上檔賣壓需時間化解，操作慎防持股過高之風險，建議比重不宜超過五成，未來觀察能否再次站上高點，方能轉強，短線台股選股方向可留意半導體、5G相關、車用、內需、NB/伺服器、生技、高殖利率等。

觀盤重點：觀光、風電、工具機、生技、營建等抗跌

觀光：隨著振興券以及優惠方案頻出，刺激國內消費、旅遊力道，相關個股如2732六角、2707晶華、2705六福、2723美食-KY等增添營運動能。

風電：政府風電供應鏈國產化政策下，相關個股如1589永冠-KY、3708上緯投控、2031新光鋼、2013中鋼構、2208台船等將有利於未來營運。

工具機：1590亞德客-KY法說後釋出亮眼成績，股價聞訊攻高，相關個股2049上銀、4540全球傳動、1597直得等股價隨之起舞。

營建：政府前瞻經濟計畫與境外資金回台投資政策持續推進，建廠需求增溫，個股如2520冠德、2504國產、2505國揚、5531鄉林、2515中工等可望迎來商機。

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